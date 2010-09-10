Заступник Держсекретаря США: ми вітаємо заяви Януковича, але хочемо бачити їх втілення в життя

Заступник Державного секретаря США з політичних питань Вільям БЕРНС вважає, що заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо захисту свободи слова і проведення реформ слід втілювати у життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Президент ЯНУКОВИЧ зробив кілька важливих заяв щодо своєї відданості захисту свободи ЗМІ, а також проведенню реформ... Ми вітаємо ці заяви, але хочемо бачити втілення їх у життя”, – сказав американський дипломат.

В.БЕРНС розповів, що під час зустрічі сторони говорили “про потужну підтримку подальшої інтеграції України у Європейський Союз, ...про значення, яке надають США демократичним надбанням в Україні”.

“Дуже важливо для України поглиблювати верховенство права, провести реформу судочинства, досягти прогресу в боротьбі з корупцією”, – зазначив В.БЕРНС.