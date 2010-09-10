Анонс на 10 вересня

Заявочна прес-конференція, присвячена офіційному відкриттю Столичного Автошоу 2010. Учасники: голова правління організатора Столичного Автошоу - АТ Корпорації «УкрАВТО» Олександр Козіс, керівник Оргкомітету Столичного Автошоу Ірина Михальова, президент Асоціації «Укравтопром» Михайло Рєзнік, голова правління ЗАЗу Микола Євдокименко і представники генерального партнера Столичного Автошоу «Плюс Банк», мастильного партнера Mobil 1 і компанії «МТС».

Прес-конференція CA Automotive на тему: «Презентація нових моделей Chery в Україні». Учасники: заступник голови правління АТ Корпорації «УкрАВТО» з виробництва автомобілів О. Папашев і генеральний директор CA Automotive В. Голумбієвський.

Офіційне відкриття Столичного Автошоу.

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Прес-конференція на тему: «Картопляний ажіотаж: ситуація на ринку та прогнози на майбутнє». Учасники: почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич та експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон. Запрошений також представник Української аграрної конфедерації.

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Відбудеться брифінг в Національній академії аграрних наук України за участю: Михайла Зубця, почесного президента НААН України та Миколи Безуглого, віце-президента НААН України. Питання: Коли і чи стане нарешті Україна провідною аграрною країною світу? Які нові кардинальні підходи пропонуються в даний час в розвитку АПК? Які з них неодмінно увійдуть до нової доктрину розвитку агросектора економіки країни? Яким буде українське село? Група експертів також запропонує нову доктрину розвитку агросектора України.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як у Київській області у законного власника намагаються відібрати 41 гектар землі. Звернення до Президента України». Учасники: Ігор Мацкевічус, голова наглядової ради ВАТ «Стайки-Керамік»; Костянтин Шуров, голова Російської общини України; Ігор Рудич, спікер проекту ВАТ «Стайки-керамік» «Спадщина» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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13-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл Української асоціації антиколекторів і правозахисників, під час якого будуть висвітлені і обговорені теми: Захист українських громадян від свавілля представників правоохоронних органів (на прикладі кричущих випадків свавілля з боку старшого слідчого Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Р. В. Буткевича); Скільки тисяч сімей банківських позичальників викинуть на вулицю до кінця 2010 року? Яка політична сила стане на їхній захист по закінченні виборів 31 жовтня 2010 року?; ЗМІ і громадськість - моніторинг судової та адміністративної практики та ін. Учасники: Федір Олексюк, директор ПП «Ваша Надія»; Ігор Годецький, адвокат; Сергій Ключенка, віце-президент «Фонду сприяння інвестиціям та приватизації»; Дмитро Дугін, директор Financial Consulting Group (представник УААП), Валентина Рахімова, Олександра Майорова та Микола Жабка - постраждалі від свавілля банківських структур і правоохоронних органів. Запрошені представники: органів внутрішніх справ України, Прокуратури України, політичних партій, громадських організацій, позичальники, вкладники, народні депутати України та представники громадськості (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 235 13 92; 066 924 67 68; 067 342 42 82 або на сайті pravotoday.in.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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