Економіку України очікує дерегуляція. Питання розглянуть 25 вересня

Наступне засідання Комітету з економічних реформ, яке відбудеться 25 вересня, буде присвячене питанню дерегуляции економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що на сьогодні вже проведені наради з зацікавленими особами, котрі мають відношення до питання дерегуляции економіки, зокрема, з віце-прем'єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ, головою Держкомпідприємництва Михайлом БРОДСЬКИМ, а також з керівництвом Мінекономіки.

"Якраз на Комітеті з економічних реформ звучатимуть питання не стільки пов'язані з парадними звітами, а про те, наскільки зараз Україна готова до введення електронної системи реєстрації і звітності суб'єктів підприємництва", - сказала І. АКІМОВА.

Вона сказала, що також на засіданні обговорюватиметься питання, наскільки реальне фінансування введення такої системи.

І. АКІМОВА підкреслила, що в ході засідання комітету буде розглянуто питання скорочення контролюючих органів. За її словами, якщо до засідання комітету міністерства і відомства не подадуть в повному об'ємі свої пропозиції щодо скорочення або ліквідації контролюючих органів, то до їх керівників будуть застосовані адміністративні заходи.

"Відомості ми збираємо кожного тижня, і остання інформація буде отримана в день проведення засідання - 25 вересня. Всі ті міністерства, які не виконали своє домашнє завдання, будуть розглянуті на комітеті, і я думаю, що Президент передбачатиме і адміністративну відповідальність чиновників за невиконання законодавчого рішення", - сказала І. АКІМОВА.