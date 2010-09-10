Експерти констатують «скромний прогрес» України у візовому діалозі з ЄС

Провідний експерт громадської ініціативи "Європа без бар'єрів" Олександр СУШКО констатує "скромний прогрес" України у візовому діалозі з ЄС.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: "Громадська підтримка візового діалогу УКРАЇНА-ЄС".

О. СУШКО зазначив, що за останні три місяці Україна зробила крок вперед - ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист персональних даних і ухвалила закон про захист персональних даних.

Експерт нагадав що без цього закону жоден обмін чутливими даними з ЄС неможливий. "Цей закон недосконалий, українські правозахисники зазначали, що в нього треба вносити правки, але він і є цей крок вперед", - сказав О. СУШКО.

У той же час він зазначив, що Україна зробила крок назад, прийнявши рішення про друк 50 тис. закордонних паспортів старого зразка. "Ми розуміємо людські підстави цього рішення, тобто у багатьох громадян України, котрі знаходяться за кордоном, закінчується термін дії паспорта, і посольство не може діяти інакше, як використовувати старі зразки, але, у той же час, це не є виправданням, що досі уряд не потурбувався про установку в посольствах відповідної апаратури, яка дала б можливість уникнути необхідності випускати зразки паспортів, які на сьогодні не відповідають ніяким стандартам", - наголосив О.СУШКО.

Другим кроком назад, за його словами, є ліквідація Державної міграційної служби. "У цьому випадку однією з фундаментальних вимог для безвізового режиму є наявність повноцінної державної міграційної політики, яка включає міграційне законодавство і органи, які виконують це законодавство", - сказав він, додавши, що ніхто не вимагає від України створювати міграційну службу як окремий орган виконавчої влади. О. СУШКО сказав, що це може бути орган "під парасолькою МВС", але він повинен мати ресурси, повноваження і персонал. "Тому дуже скромний прогрес", - підсумував О.СУШКО.

Він також повідомив, що на сьогодні найбільшими скептиками щодо введення безвізового діалогу України з ЄС в політичному сенсі є Німеччина, Нідерланди та Бельгія.

О. СУШКО нагадав, що аналіз офіційної статистики видачі віз ЄС за 2009 рік свідчить, що громадяни України отримують близько 9,2% усіх віз ЄС. Майже 40% віз країн - членів ЄС в Україні видано консульствами Польщі. У 4,6% випадків українським заявникам відмовляли у візі (по "шенгенських" візах категорій В і С), що відповідає показнику 2008 року. Найбільше відмовило консульством Іспанії в Києві (14,7%). "Це величезний показник, який, на мою думку ніякими раціональними міркуваннями не можна обгрунтувати. Це свідома політика консульської служби цієї країни", - сказав О.СУШКО. Крім того, за його словами, досить високий відсоток відмов у видачі віз зафіксований в консульствах Німеччини, Бельгії, Греції та Латвії. Найменше відмовляють консульства Словаччини.