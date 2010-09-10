Королевська: декларації президента часто не співпадають з діями Кабміну

Суспільство досі не знає, яку економічну модель створює влада - ліберально ринкову, соціально-орієнтовану або інерційно-пострадянську. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Криниці (Польща).

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету, на її думку, "незважаючи на наявність програми Президента у країні відсутня єдина "дорожня карта" розвитку економіки. Незрозуміло стратегічний напрям реформ".

Виступаючи в дискусії з першим заступником голови Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ на тему: "Економічні пріоритети нового уряду України", Н. КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що в Україні програмні тези і декларації Президента дуже часто не співпадають з реальними діями уряду. "Замість наведення ладу в податковому законодавстві, поліпшення бізнес-клімату і стимулювання підприємництва, уряд запропонував документ, яким створюється репресивний фіскальний апарат і посилюється тиск на бізнес. Ініціативи зі створення "податкового спецназу", максимальне розширення повноважень податкових органів, списання коштів з рахунків підприємств без рішення суду, відмова в прийнятті звітності - це яскраві приклади підміни поняття реформи і підривання довіри бізнесу і інвесторів до влади", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби комітету, у дискусії на тему: "Економічні пріоритети нового уряду України", яка проходила у рамках XX економічного форуму в Криниці брали участь: регіональний директор Всесвітнього банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР; представник МВФ в Україні Макс АЛЬЕР; голова Правління Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заступник голови Комісії з питань зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н. КОРОЛЕВСЬКА, І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. 8-11 вересня в Криниці (Республіка Польща) проходить ювілейний XX Економічний форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності в кризу. У числі учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЕР, Президенти Польщі і Литви Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ і Тоомас Хендрик ІЛЬВЕС.

Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.