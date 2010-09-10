Головне за 10 вересня

Новини дня

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Соцполітика

Виправлення помилок у документах для отримання субсидій не відтермінують початок їх отримання – Акімова

Затримка оформлення документів на отримання субсидій через виправлення помилок, допущених в них громадянами України, не приведе до відтермінування початку отримання субсидій.

Про це сьогодні журналістів повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що, за останніми даними, на отримання субсидій подали заявки близько 564 тис. осіб, оформили субсидії близько 59,5 тис. осіб і при заповненні документів часто трапляються помилки. Проте Кабмін, підкреслила І. АКІМОВА прийняв рішення, що субсидії люди будуть отримають після виправлення документів, але відповідно до дати першої подачі документів.

"Кабмін зараз робить правильні кроки, щоб усі ті, що мають потребу, отримали субсидії", - підкреслила І. АКІМОВА.

Економіка

Економіку України очікує дерегуляція. Питання розглянуть 25 вересня

Наступне засідання Комітету з економічних реформ, яке відбудеться 25 вересня, буде присвячене питанню дерегуляции економіки.

Про це повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що на сьогодні вже проведені наради з зацікавленими особами, котрі мають відношення до питання дерегуляции економіки, зокрема, з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ, головою Держкомпідприємництва Михайлом БРОДСЬКИМ, а також з керівництвом Мінекономіки.

"Якраз на Комітеті з економічних реформ звучатимуть питання не стільки пов`язані з парадними звітами, а про те, наскільки зараз Україна готова до введення електронної системи реєстрації і звітності суб`єктів підприємництва", - сказала І. АКІМОВА.

Вона сказала, що також на засіданні обговорюватиметься питання, наскільки реальне фінансування введення такої системи.

Фінанси

Кабмін має намір просити МВФ збільшити квоту з випуску ПДВ-облігацій на 10-12 млрд. грн.

Кабінет міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти з випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн. Про це повідомляє тижневик "Дзеркало тижня" з посиланням на інформоване джерело.

Як зазначає видання, тим самим держава визнає борг перед експортерами з ПДВ на суму близько 26,5 - 28 млрд. грн., що удвічі менше невідшкодованого податку на додану вартість за оцінками експертів.Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

Власний капітал банків у серпні скоротився на 2% – до 130,5 млрд. грн.

Власний капітал банків у серпні 2010 року скоротився на 1,7% і на 1 вересня 2010 року склав 130,5 млрд. грн., або 14,5% пасивів банків.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, у структурі власного капіталу сплачений зареєстрований капітал складає 102,7%, емісійні різниці - 5,6%, загальні резерви і фонди банків - 9,7%, результати минулих років - "мінус" 18,3%.

Зобов`язання банків у серпні скоротилися на 0,3% і на 1 вересня 2010 року склали 771,6 млрд. грн.

Основними складовими зобов`язань є кошти фізичних осіб - 249,5 млрд. грн., термінові вклади (депозити) інших банків і кредити, які отримані від інших банків, - 162,4 млрд. грн., кошти суб`єктів господарювання - 130,7 млрд. грн..

Активи банків за серпень скоротилися на 0,5% і на 1 вересня 2010 року склали 902 млрд. грн., загальні активи скоротилися на 0,4 млрд. грн. - до 1041,2 млрд. грн.

Готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ складають 5% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках в інших банках - 5,3%, кредитні операції - 70,3%, вкладення в цінні папери - 6,6%, дебіторська заборгованість - 2,7%, основні кошти і нематеріальні активи - 3,9%.

На 1 вересня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.

У стані ліквідації знаходяться 18 банків, з них 17 банків ліквідовуються за рішенням НБУ, один - за рішенням господарських (арбітражних) судів.

НБУ констатує збільшення попиту на валюту

Національний банк України (НБУ) констатує збільшення з початку вересня попиту на валюту.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

«З початку вересня на міжбанківському валютному ринку спостерігалося підвищення попиту на іноземну валюту, яке збіглося з проведенням щомісячних розрахунків за імпортований газ. За цих умов готівковий сегмент валютного ринку продемонстрував підвищену чутливість до коливань обмінного курсу гривні, що привело до збільшення чистого попиту населення на іноземну готівку», - зазначається у повідомленні.

За даними НБУ, зниження ринкових котирувань гривні становило на міжбанківському валютному ринку 0,44% - до 7,9213 грн./дол., а на готівковому, за операціями з продажу доларів США - 0,64%, до 7,9546 грн./дол.

Для згладжування негативних ринкових очікувань Національний банк України здійснив ряд інтервенцій як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти. Завдяки цьому наприкінці тижня сталася стабілізація міжбанківського валютного ринку.

Нафта. Газ

Азаров: виплата компенсацій «РосУкрЕнерго» не позначиться на стані економіки

Голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду про виплату компанії «РосУкрЕнерго» компенсації за газ не позначиться на стані української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, відповідаючи на питання журналіста, чи не призведе виконання зобов`язань перед компанією «РосУкрЕнерго» до банкрутства НАК «Нафтогаз України».

«Зараз фінансово-економічна ситуація в країні така, що її ніщо не може поколивати, навіть друга хвиля кризи», - сказав М.АЗАРОВ.

Лідер партії зазначив, що влада приймає кожне своє рішення на користь держави і громадян.

Транспорт

Виробництво автомобілів в Украіні знизилося

Виробництво автомобілів в Україні за 8 місяців знизилося на 12%, було вироблено 45 тис. автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції перед відкриттям Столичного Автошоу президент асоціації "Укравтопром" Михайло РЕЗНИК.

За його словами, при цьому виробництво легкових автомобілів знизилося на 19%. У той же час, виробництво автобусів значно пожвавилося і збільшилося за 8 місяців на 66%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На 27% виросло виробництво спеціальних комерційних транспортних засобів.

У той же час М. РЕЗНИК зазначив, що зростання продажів автомобілів вказує на тенденцію до збільшення купівельної спроможності населення. За його даними, за 8 місяців продажі автомобілів склали 133 тис.

"Укрзалізниця" допоможе в будівництві лінії швидкісного трамвая в Києві

Розуміючи важливість будівництва лінії швидкісного трамвая в столиці, керівництвом "Укрзалізниці" ухвалено рішення про виділення спецмашин і бригад колійників для виконання робіт у Києві.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", на допомогу столиці Південно-Західна, Придніпровська і Львівська залізниці України надали три рейкозварювальні машини на комбінованому ході КСМ-005.

Згідно з повідомленням, на об`єкті будівництва лінії швидкісного трамвая в Києві бригади колійників трьох залізниць цілодобово працюють у дві зміни. Починаючи з 25 серпня цього року, кожною рейкозварювальною машиною (КСМ-005) було оброблено близько 200 стиків. За допомогою рейкозварювальних машин один стик у середньому обробляється впродовж 40 хвилин. Роботи на колії планується завершити в жовтні, в результаті місто одержить не тільки модернізований швидкісний трамвай від Борщагівки до вулиці Старовокзальної, але й безстиковий, так званий, «оксамитовий шлях».

У цілому для зварювання довгих рейкових батогів "Укрзалізниця" має 31 пересувну рейкозварювальну машину. Як повідомляють у відомстві, на залізницях України за допомогою рейкозварювальних машин необхідно ліквідувати 40 тис. 908 стиків у рейкових батогах. Зокрема, в 2010 р. заплановано ліквідувати 4 тис. 200 стиків.

Агро

У портах чекають результатів експертиз 12-15 кораблів із зерном

На сьогоднішній день в українських портах результатів експертиз для здійснення експорту зерна чекають 12-15 суден.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Державної митної служби України Сергій СЬОМКА.

За його словами, на перевірці перебуває близько 90-120 тис. тонн зерна.

«Це судна, що перебувають або під завантаженням, або ж за ними (їх вантажами – УНІАН) відправлені зразки до Центрального митного управління лабораторних досліджень і експертної роботи, ми чекаємо отримання відповідних зразків. У разі підтвердження (відповідності заявленої якості зерна – УНІАН) такі судна вийдуть з морських портів, у разі відсутності підтвердження – будуть застосовані відповідні процесуальні заходи», – сказав С.СЬОМКА.

Він також запевнив, що митники штучно не затримують кораблі із зерном на експорт. «Йдеться про ті судна, щодо яких не завершена експертиза за якістю зерна», – сказав заступник голови Держмитслужби.

За його даними, за результатами позитивних висновків експертиз у серпні-вересні ц.р. було експортовано близько 500 тис. тонн зерна, це близько 20 суден.