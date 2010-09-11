Вінниця сьогодні святкує День міста

У Вінниці 11-12 вересня відбудеться святкування Дня міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Цього року формат свята змінено, і темою свята обрана історія нашого міста, тому що історія - це наше життя», - зазначив міський голова Володимир ГРОЙСМАН.

Він зазначив, що загалом до організації Дня Вінниці залучено до 5 тис. осіб, а відсвяткують День народження міста близько 100 тис. городян та гостей.

В управлінні розповіли, що вулицю Соборну цього дня, окрім вже звичної атрибутики свята, будуть прикрашати чотири сторожових вежі, на яких спалахуватиме вогонь під час карнавалу. За сценарієм, очолять його скоморохи, які крокуватимуть по Соборній під акомпанемент бубнів, гусей та сопілок. За ними рушать уличі та тиверці. Перший блок карнавалу замикатимуть дружинники Київської Русі.

У другому блоці карнавалу можна буде побачити козаків, які карбуватимуть крок під звуки маршу. Далі глядачі побачать магістрат на чолі із бургомістром, яких супроводжуватимуть цеховики - пекарі, рибалки, кожум`яки, ковалі та інші представники давніх ремесел. А ще - стародавніх мешканців міста над Бугом різних національностей. Цей блок символізуватиме той період, коли Вінниця отримала Магдебурзьке право.

В окремому блоці карнавалу будуть представлені видатні особистості, життя яких було пов`язане із Вінницею та Поділлям: литовські князі брати Коріатовичі; козацький полководець Іван Богун; знаменитий хірург Микола Пирогов; класик української літератури Михайло Коцюбинський; перший архітектор Вінниці Григорій Артинов; художник Василь Тропінін; композитори Микола Леонтович, Петро Чайковський та Ференц Ліст.

Потім карнавал продовжать карети із фрейлінами та їх елегантними кавалерами, за якими крокуватимуть різні творчі колективи міста та спеціально запрошені гості.

Завершить дійство колонна ретро-автомобілів.

Після карнавалу його учасники розійдуться по інтерактивних майданчиках, кожен з яких буде задекорований під ту чи іншу віху в історії міста. Декору відповідатиме і зміст тих інтерактивних програм, які розгортатимуться на майданчиках.