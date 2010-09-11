Луганськ святкує День міста. Прибула московська делегація

Сьогодні, 11 вересня, Луганськ святкує День міста, якому виповнилося 215 років.

Як передає кореспондент УНІАН, серед вже традиційних святкових заходів будуть спортивні змагання, виставка квітів «Квіткове місто», Бал молодят, конкурс «Міс Луганочка», святковий феєрверк та концерт за участю Лоліти МІЛЯВСЬКОЇ.

Цього року міська влада вирішила не зупинятися на стандартній програмі урочистих заходів і різноманітила її деякими "родзинками". Так, у День міста по основних міських трамвайних маршрутах проїде спеціальний, стилізований під сценічну площадку вагон, на якій будуть виступати актори в образах знакових для міста людей - самих відомих земляків луганчан: Володимира Даля, Костянтина Ворошилова, Карла Гаскойна й інших видатних персонажів історії. Також будуть звучати пісні про місто, а учасники вистав будуть привселюдно запрошувати луганчан і гостей міста на святкові заходи.

Крім того, на в`їздах в обласний центр працівники Луганського ДАІ вручатимуть водіям святкову атрибутику, присвячену 215-й річниці з дня заснування Луганська.

У сквері ім. Молодої гвардії Луганська відкриють пам`ятник поетесі Тетяні Снєжиній та проведуть літературно-музичне свято "За самою синьою висотою...".

Напередодні свята мер міста Сергій КРАВЧЕНКО пообіцяв луганчанам побудувати Льодовий палац на 800 міст, як мінімум два басейни, реконструювати стадіон ім. Леніна, відновити роботу спортивних залів та пришкільних спортивних майданчиків.

На святкування Дня міста з Москви сьогодні зранку до Луганська прибув «Потяг Дружби» на чолі з офіційною делегацією столиці Росії. Окрім участі у святкових заходах у Луганську, москвичі побувають у Краснодоні, оглянуть експозицію музею «Молода гвардія», візьмуть участь у мітингу-реквієму та покладанні квітів до пам’ятника «Клятва» та меморіалу «Скорбящая мать» (м. Краснодон).