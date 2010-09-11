Сьогодні Миколаїв святкує 221-шу річницю з дня заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, святкові заходи проходять по всьому місту. Втім, День міста почали відзначати за кілька днів до призначеного свята.

Напередодні, 8 вересня, в Міському виставковому залі відкрилася виставка «Привітання до дня міста», на якій представлені твори художників Угорщини, Росії і Польщі.

9 вересня у Варварівці на стадіоні відбулося відкриття пам`ятного знаку на честь засновниці селища княгині Варвари Голіциної. Пам`ятник створений відомим миколаївським скульптором Іваном БУЛАВИЦЬКИМ.

10 вересня в Обласному палаці культури пройшов концерт народного артиста України Михайла ПОПЛАВСЬКОГО.

Урочиста церемонія відкриття Дня міста відбулася 11 вересня на площі біля пам`ятника М.Фалєєву, під час якої пройшло «Велике свято славної сім`ї». На головній вулиці міста - Радянській вже розпочала роботу виставка - перфоманс «Миколаїв – місто майбутнього». Тут же розташувалися живі скульптури, які зображають актори студентського театру «СТУК».

У художньому музеї ім. В. Верещагіна в святкові дні для всіх відвідувачів - безплатний вхід.

У дитячому містечку «Казка» для малюків триває святкова програма «Ми - майбутнє твоє, Миколаїв» і музична казка «Під яскраво червоними вітрилами».

У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбудеться концерт заслуженої артистки України Тетяни ПІСКАРЬОВОЇ.

Ще один сюрприз підготувала до свята Миколаївська міська молодіжна громадська організація «Фонд регіональних ініціатив». Сьогодні біля магазину «Сотка» на центральній вулиці міста вперше пройде танцювальний фестиваль «Танцююча Вулиця». Близько сотні його учасників, повторюючи рухи за хореографами і рухаючись у ритмі сучасних танців, створить незвичайне видовище під назвою «коловорот рухів».

В неділю, 12 вересня, одночасно Днем міста на площі імені Леонтовича святкуватимуться 109-та річниця заснування Миколаївського зоопарку. Відбудеться презентація фотоальбому про зоопарк, відкриються нові скульптурні композиції і вольєри для тварин, відбудеться святковий концерт.

На завершення святкування глядачі побачать шоу-турнір зі стрибків з жердиною «Зоряний розгін-2010», у якому візьмуть участь провідні спортсмени нашої країни, серед яких - призери чемпіонатів Європи і світу, учасники Олімпійських ігор. За традицією пізно ввечері в неділю на площі Леніна відбудеться концерт зірок вітчизняної естради. На сцену вийде народний артист України Володимир ГРИШКО, співачки Катя БУЖИНСЬКА і Світлана ЛОБОДА, групи «Неангели» і «Бумбокс».

Кульмінацією свята стане яскравий феєрверк.