Дніпропетровськ святкує День міста

Дніпропетровськ відзначить 11-12 вересня День міста оперою під відкритим небом та концертом співака Йосипа КОБЗОНА.

Як передає кореспондент УНІАН, оперу „Кармен” представлять завтра увечері італійські та українські артисти на спеціально облаштованій сцені, встановленій на щойно реконструйованому Театральному бульварі у центрі міста. На бульварі також відкриють новий фонтан.

Сьогодні у сквері біля Дніпропетровської облдержадміністрації будуть встановлені 5 скульптур, виготовлених протягом місяця учасниками IV Всеукраїнського скульптурного пленеру спеціально до Дня міста. Зазначені архітектурні форми завершають трирічний цикл втілення теми пленеру «Рух крізь призму часу», присвяченому Дніпропетровську.

Впродовж двох днів жителі та гості міста відвідають виставку-ярмарок авторських рукодільних виробів «Зроблено з любов’ю», ІІ Всеукраїнський фестиваль моди та краси «Дніпропетровськ та мода», велике спортивне свято (велопробіг, легкоатлетична естафета, показові виступи спортсменів, «Ігри чемпіонів»).

Також на учасників свята чекає «Повітряна феєрія» - виставка фігур з повітряних кульок, парад оркестрів та феєрверк.

Цього року Дніпропетровськ відзначає 234-ту річницю з дня заснування.