Тігіпко заявляє про намір уряду продовжувати скорочення адміністративного апарату

Наступного року планується продовжити скорочення адміністративного апарату системи державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми на це підемо. 10% скоротили цього року, наступного року знову 10% скорочуємо, і підемо на рішучіші заходи з адміністративних витрат», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, необхідно, зокрема, скорочувати число заступників міністрів до 3-4 осіб.

«Я працював головою Нацбанку, і у мене були у підпорядкуванні троє заступників. Я вважаю, що якщо буде 3-4 заступники – це абсолютно достатньо», - заявив С.ТІГІПКО.