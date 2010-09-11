Житомир відзначає 1126-ту річницю заснування міста

Сьогодні у Житомирі розпочалося дводенне відзначення 1126-ї річниці з дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, колона із художньо-мистецьких колективів пройшла сьогодні урочистою ходою вулицями міста від стадіону “Спартак” до Соборного майдану, де відбудуться основні дійства - парад дитячих візочків, виступи мистецьких колективів, театралізована церемонія відкриття свята «Житомиру - 1126», Бал молодят, дитяче свято «Райдуга дитинства», конкурс краси «Королева Дня міста Житомира-2010», святковий гала-концерт кращих виконавців та зірок української естради, Вогняне шоу.

Сьогодні проходитимуть краєзнавчі екскурсії для пасажирів тролейбусних маршрутів № 2 та №15. У міському Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна пройде лицарський турнір «Меч Житомира», ігрові розважальні та концертні програми, конкурси та вікторини.