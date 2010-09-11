В Україні розпочалася виборча кампанія

Виборча кампанія з підготовки та проведення виборів до органів місцевого самоврядування розпочалась на всій території України, окрім міста Києва та виборів до Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

«Вже буквально більше 13 годин тому офіційний виборчий процес з місцевих виборів розпочався на всій території України за винятком міста Києва та Тернопільської обласної ради», - сказав А.МАГЕРА.

Він наголосив, що вибори до органів місцевого самоврядування не будуть проводитись також у тих містах, де за рішенням міських рад не проводяться вибори до районних рад. Зокрема, за словами А.МАГЕРИ, таких виборів не буде у місті Одеса, Львів та інших.

Крім того, А.МАГЕРА повідомив, що завтра спливає термін подання виправлених документів щодо кандидатур для проведення жеребкування для призначення членів територіальних виборчих комісій. Загалом ЦВК сформувала 670 виборчих комісій. Ці комісії, у свою чергу, повинні сформувати виборчі комісії для проведення виборів у селах, селищах та містах районного значення.