Головне на 11 вересня

В Україні сьогодні, 11 вересня, стартувала виборча кампанія з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Нинішні місцеві вибори пройдуть за мажоритарно-пропорційною системою: 50% депутатів обиратимуться за партійними списками, 50% – в мажоритарних округах. Участь у місцевих виборах блоків партій не передбачена.

Вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою.

Право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями тільки через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії. Місцева організація партії може висувати лише одного кандидата на посаду міського голови. До того ж, кандидата можуть висувати тільки міські організації партій. Самовисуватися можуть кандидати на посади сільських та селищних рад.

Чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться у всіх без винятку сільських, селищних та міських голів, сільських, селищних, міських, районних в місті та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільької обласної ради.

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відбудеться на тлі негативу у сфері громадянських свобод в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у статті “Поганий запах напередодні поїздки Януковича до Брюсселя”, що опублікована у впливовому Інтернет-виданні Євросоюзу “EUobserver”.

“Наїзди” на провідні неурядові громадські організації з боку української Служби безпеки в останні місяці зіпсували проєвропейські запевнення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА напередодні його візиту до Брюсселя у понеділок (13 вересня)”, - пише у статті журналіст Ендрю РЕТТМАН.

Він, зокрема, також згадує про затримання на 11 годин в аеропорту “Бориспіль” керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера пана Ніко ЛАНГЕ, а ще – візити представників СБУ до неурядових громадських організацій, що користувалися грантами Міжнародного фонду “Відродження”.

“Особиста поведінка офіцерів СБУ була дуже ввічливою. Однак, коли якийсь офіцер служби безпеки приходить до вас в офіс і ставить запитання, чи це насправді ввічливо? Яке право вони мають на це?”, - цитує автор матеріалу київського директора Фонду “Відродження” Євгена БИСТРИЦЬКОГО.

Видання також згадує зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, допити в СБУ українського блоггера Олега ШИНКАРЕНКА, заяви журналіста німецької “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” Конрада ШУЛЛЕРА про залякування представниками СБУ людей, які спілкувалися з ним, а також позбавлення ліцензій на мовлення двох українських телеканалів – “5 каналу” і TVi.

Європейський журналіст водночас відзначає, що Київ робить певні кроки, щоб обмежити шкоду для свого іміджу. Зокрема, він нагадує, що СБУ заявила про завершення свого розслідування щодо діяльності іноземних неурядових громадських організацій і більше не повертатиметься до цього питання. Крім того, Е.РЕТТМАН зазначає, що міліція Харкова напряму доповідає результати розслідування справи В.КЛИМЕНЬЄВА міністру внутрішніх справ України.

“Разом з цим, ці дії мало допомогли у відновленні довіри”, - констатує журналіст “EUobserver”.

“Думаю, окремі люди бачать, як багато вони (представники української влади – УНІАН) можуть (у плані здійснення репресій)... Було б великим розчаруванням, якщо ми (Євросоюз), вітаючи демократичні цінності, мовчатимемо, коли вони порушуються”, - цитує видання слова Н.ЛАНГЕ.

У матеріалі також відзначається невпевненість європейських дипломатів у тому, яким шляхом Україна насправді зараз хоче рухатися. Так, у статті зазначається, що Євросоюз стурбований можливою відмовою України від намірів приєднатися до ЄС.

При цьому європейські дипломати, за інформацією журналіста, відзначають, що останнім часом поведінка їхніх українських колег на переговорах стала більш безцеремонною. Крім того, новий Президент відмовився публічно виключити можливість вступу до Митного союзу з Росією замість укладення торговельної угоди з ЄС.

“Нам потрібно знати, якими є їхні справжні наміри”, - цитує видання неназваного європейського дипломата.

Наступного року планується продовжити скорочення адміністративного апарату системи державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми на це підемо. 10% скоротили цього року, наступного року знову 10% скорочуємо, і підемо на рішучіші заходи з адміністративних витрат», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, необхідно, зокрема, скорочувати число заступників міністрів до 3-4 осіб.

«Я працював головою Нацбанку, і у мене були у підпорядкуванні троє заступників. Я вважаю, що якщо буде 3-4 заступники – це абсолютно достатньо», - заявив С.ТІГІПКО.

Підготовлений варіант Податкового кодексу передбачає введення на 5 років нульової ставки на прибуток для підприємств авіа- і суднобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Нульова ставка на прибуток для літакобудування і суднобудування і на готельний бізнес», - заявив С.ТІГІПКО.

У Міністерстві вугільної промисловості України розроблено концепцію Програми охорони праці і промислової безпеки у вугільній галузі на 2011-2015 рр., фінансування якої передбачається в обсязі 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту охорони праці і промислової безпеки Міністерства вугільної промисловості Ігор ЯЩЕНКО у Донецьку, де проходила XI міжнародна виставка вуглевидобувних і переробних технологій «Вугілля/Майнінг – 2010».

За його словами, Департаментом вже розроблена концепція Програми, яка називатиметься «Підвищення рівня охорони праці і промислової безпеки у вугільній галузі на 2011-2015 рр.»., і вона «надсилається до Кабміну і передбачає фінансування 2 млрд. грн. на 5 років».

І.ЯЩЕНКО зазначив, що нова програма «має 8 напрямів, один із них – автоматизація виробничих процесів, і найголовніше – виключення впливу людини на виробничі процеси, особливо там, де це небезпечно».

У той же час керівник Департаменту підкреслив, що в новій програмі буде дотримана наступність з попередньою аналогічною програмою, що реалізовується в 2006-2010 роках. «Якщо говорити про відмінності цих двох програм, то я б не хотів підкреслювати відмінності, хотів би сказати про наступність. При ухваленні першої програми були закладені фундаментальні принципи, які розвивалися, почали працювати і які ще не завершені», - пояснив І.ЯЩЕНКО. Він нагадав, що у попередній програмі, ухваленій ще у 2006 році, була розроблена Система комплексної безпеки (СКБ), і поки що її впроваджено лише на одній шахті ім. Кирова ДП «Макєєввугілля». Також планувалося впровадження на українських шахтах сучасної системи безпеки УТАС - «Уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю і автоматизованого управління гірськими машинами і технологічними комплексами».

Але І.ЯЩЕНКО підкреслив, що, на жаль, свої корективи до термінів реалізації програмних планів внесла економічна криза.

«При реалізації програми 2006-2010 рр., безумовно, на 100% завадив кризовий рік, - сказав директор Департаменту. - Минулого року вона була профінансована на 10%, цього року - поки не фінансується».

Підводячи підсумки попередніх 5 років роботи в цьому напрямі, І.ЯЩЕНКО акцентував, що сьогодні «потрібний цільовий збалансований документ, який би визначив усі дії як підприємств держвласності, так і приватних, науково-дослідних інститутів, міністерства у плані удосконалення системи управління охорони праці, промислової безпеки і в цілому науки і техніки». Директор Департаменту висловив сподівання, що всі ці моменти вдалося врахувати при розробці нової 5-річної програми безпеки праці вугільників.

Співробітники відділу прикордонної служби «Краснодон» виявили в Перевальскому районі Луганської області кількакілометровий трубопровід, який використовувався для контрабандного постачання з території Російської Федерації дизпалива.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, прикордонники знайшли трубопровід на одному з приватних подвір’їв у населеному пункті Сєверний. Під час перевірки території, загородженої високим парканом з профільованої бляхи, була знайдена труба діаметром 100 міліметрів, яка йшла в землю. Комунікація була прокладена в бік Росії із використанням дорогого професійного обладнання для горизонтального буріння.

Прикордонники поінформували про підпільний трубопровід СБУ, прокуратуру, митницю, МНС, МВС, екологічну службу, а також російських колег. Виявлену трубу залили бетоном.

Як зазначається в повідомленні, у Луганській області і раніше виявляли спроби незаконного перекачування через кордон пального через підпільні трубопроводи. Проте довжина їх не перевищувала кількох сотень метрів. Кінці таких трубопроводів переважно виходили на подвір’я, розташовані у безпосередній близькості до державного кордону.

Завтра на території України збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ пройде лише вночі в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.

Температура вночі становитиме 7-12° тепла, на півдні Одещини, у Приазов`ї та Криму подекуди 11-16°; вдень 20-25°, у західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Завтра у столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°, у Києві - вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 11 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, в Дніпрі біля Києва - 17°.

(УНІАН)