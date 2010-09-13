Янукович сьогодні здійснить робочий візит до Брюсселя
08:47, 13 вересня 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочий візит до Брюсселя (Бельгія), де проведе зустрічі з керівництвом Європейського Союзу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Сторони планують обговорити ключові питання відносин України та Європейського Союзу.
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