Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочий візит до Брюсселя (Бельгія), де проведе зустрічі з керівництвом Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Сторони планують обговорити ключові питання відносин України та Європейського Союзу.