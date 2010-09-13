Польські прокурори допитали понад 300 свідків у справі щодо катастрофи під Смоленськом

Польські військові прокурори, які займаються розслідуванням обставин авіакатастрофи літака президента Польщі під Смоленськом, допитали понад 300 свідків, в справі вже 62 томи, повідомив у неділю Генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ місцевій пресі.

Як передає РІА Новости, він зазначив, що польсько-російське співробітництво в розслідуванні авіакатастрофи "відбувається позитивно".

А.СЕРЕМЕТ повідомив, що найближчим часом з Польщі до Росії буде відправлена партія матеріалів, про які просила російська сторона.

«У жовтні ми чекаємо приїзду до Варшави представника Генпрокуратури РФ. Сподіваємося, що буде підписано меморандум про співпрацю», - сказав Генпрокурор Польщі.

За його словами, цей документ повинен значно полегшити контакти між прокуратурами і прискорить розслідування обставин авіакатастрофи президентського лайнера під Смоленськом.

Як повідомляв УНІАН, літак президента Польщі розбився під Смоленськом 10 квітня. Загинули 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед загиблих - президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь в жалобних заходах. Літак сідав в умовах сильного туману і зачепився за верхівки дерев.