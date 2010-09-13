Анонс на 13 вересня

Пряма лінія газети «Комсомольськая правда в Украине» за участю генерального директора УДПЗ «Укрпошта» Євгена Зайця.

Круглий стіл на тему «Чи стануть українці здоровішими, якщо ліки не рекламуватимуться в ЗМІ?».

Засідання Громадської колегії Комітету з питань податкової та митної політики з метою створення тематичних робочих груп для обговорення відповідних розділів проектів Податкових кодексів.

Відео-прес-конференція на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?».

В рамках ініціативної групи з розвитку саморегулювання в Україні відбудеться круглий стіл на тему: "Бути або не бути саморегулюванню аудиторської діяльності в Україні?".