Анонс на 13 вересня
11:39, 13 вересня 2010Різне
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Анонс на 13 вересня Засідання Громадської колегії Комітету з питань податкової та митної політики. Відео-прес-конференція «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?». Круглий стіл "Бути або не бути саморегулюванню аудиторської діяльності в Україні?".
Пряма лінія газети «Комсомольськая правда в Украине» за участю генерального директора УДПЗ «Укрпошта» Євгена Зайця.
Круглий стіл на тему «Чи стануть українці здоровішими, якщо ліки не рекламуватимуться в ЗМІ?».
Засідання Громадської колегії Комітету з питань податкової та митної політики з метою створення тематичних робочих груп для обговорення відповідних розділів проектів Податкових кодексів.
Відео-прес-конференція на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?».
В рамках ініціативної групи з розвитку саморегулювання в Україні відбудеться круглий стіл на тему: "Бути або не бути саморегулюванню аудиторської діяльності в Україні?".
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