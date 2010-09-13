«Фокстрот» став членом європейської групи «Euronics International"

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» 3 вересня підписала контракт про співпрацю з «Euronics International» (Евроникс Інтернешнл), лідером в галузі побутової електроніки, під час найграндіознішої події минулого тижня для членів групи іменоване IFA (Берлін, Німеччина).

«Фокстрот. Техніка для дому» поки єдина компанія в Україні і Молдові, яка співпрацює з Euronics. Членство в групі, поза сумнівом, привнесе нові ідеї, товари і особливі знання на україно-молдавський ринок. Наші споживачі матимуть додаткові бенефіти від умов співпраці і від ексклюзивної техніки. Обмін кращою практикою між європейськими ринками стане для нас ще однією перевагою як для нового члена», - сказав виконавчий директор компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Уве КЛЕНК-ЦІЛЛІ.

Про підписання контракту з «Фокстротом» було оголошено виконавчим директором «Euronics» Клаусом ЛАРМАННОМ на виставці електроніки «IFA», яка проходила з 3 по 8 вересня 2010 у Берліні.

«Euronics International» – міжнародна об`єднана закупівельна група, що займається роздрібною торгівлею побутовою технікою і електронікою, представлена в 31 країні світу (з урахуванням України і Молдови, де присутній «Фокстрот»). У її складі 6400 ділерів і 11000 торгових крапок. Закупівельний портфель компанії складає більше 8,7 млрд. євро.

Довідка УНІАН. «Euronics International» була створена в 1990 році як регіональна баінгова група, до складу якої увійшли супермаркети Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії і Нідерландів. Сьогодні концерн налічує 26 членів-учасників і майже 50 000 співробітників. Оборот концерну в 2009 році склав 14,1 млрд. євро. Головною метою компанії є нарощування обороту, щоби до 2015 року досягти 20 млрд. євро.

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Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році і на сьогоднішній день є безумовним лідером українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 7 вересня 2010 року компанія нараховує 250 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 195 супермаркетів, мережа «FoxMart» - 37 гіпермаркетів, стокові центри «Техношара» - 18. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 000 кв.м. В 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Частка ринку кінцевого споживання БТіЕ складає більше 20%.