Головною особливістю цих місцевих виборів буде загальне використання адмінресурсу - експерти

За прогнозами експертів головною особливістю місцевих виборів 2010 року буде загальне використання адміністративного ресурсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА, представляючи на прес-конференції в Києві результати експертного опитування, проведеного її фондом 7-9 вересня цього року.

За її словами, всього було опитано 22 експерти, які здебільшого зазначили, що головною особливістю виборів буде посилення авторитарних тенденцій та загальне застосування адмінресурсу (за це висловилися 9 з 22 експертів).

Також експерти вважають, що головними чинниками, які потрібні для перемоги партії на цих виборах, є наявність фінансових можливостей та значного адміністративного ресурсу.

Окрім того, вагомими чинниками, на думку експертів, є кваліфікована команда та наявність у списках відомих лідерів.

Найбільш конкурентну і гостру виборчу кампанію експерти очікують у центральних регіонах України – де кількість владного та опозиційного електорату приблизно однакова та там, де Партія регіонів може опинитися у меншості, а саме - на заході.

Жоден з експертів не вважає, що вибори будуть повністю чесними. За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, більшість експертів прогнозує, що матимуть місце істотні системні порушення в окремих регіонах, які вплинуть на отримані результати в цій місцевості.

Основну загрозу експерти бачать у застосуванні адміністративного тиску, насамперед, з боку функціонерів Партії регіонів на місцеву владу, комісію, опозицію та її спонсорів.

Окрім того, експерти передбачають певну небезпеку з боку виборчих комісій, які можуть сфальсифікувати підрахунок голосів.

І.БЕКЕШКІНА наголосила, що більшість експертів вважає, що громадські організації повинні взяти під контроль проведення виборчої кампанії.

Також, підкреслила вона, експерти бачать небезпеку для демократії на місцевих виборах.

Зокрема, говорячи про велику загрозу застосування адміністративного ресурсу та тиску з боку влади в ході виборчої кампанії, І.БЕКЕШКІНА нагадала про ситуацію напередодні президентських виборів 2004 року.

«До президентських виборів було Мукачеве (вибори мера м. Мукачеве – УНІАН) і це, власне, стало репетицією майбутніх президентських виборів», - зауважила експерт. Вона нагадала, що в Мукачевому три провідні загальноукраїнські соціологічні фірми провели екзит-поли, але їх результати не співпали з офіційними даними. «І що? Трохи пошуміли в парламенті. І все!», - зауважила І.БЕКЕШКІНА.

Вона висловила думку, що у разі відсутності адекватної реакції громадськості та політичних сил на загрози, які сьогодні передбачають експерти, можна буде констатувати, що після місцевих виборів в Україні зміниться суспільний лад, а також політичний та державний режим. «Тобто, вибори місцеві, а висновки можуть бути дуже далекосяжними», - наголосила І.БЕКЕШКІНА.