Президенти України та ЄС обговорили підготовку угоди про асоціацію та безвізовий режим

Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ і Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ обговорили підготовку угоди про асоціацію і введення безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили журналістам після своєї зустрічі в Брюсселі.

"Ключовим питанням були переговори щодо інтеграції України в ЄС і підписання угоди про асоціацію", - сказав український Президент. "Ми намагаємося підготувати такий документ, який не мав би аналогів у практиці Євросоюзу", - додав він.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, дуже важливою в цьому процесі є змістовна частина угоди про створення зони вільної торгівлі. "Ми виступаємо за таку зону вільної торгівлі, яка передбачала б подальшу інтеграцію України в ЄС", - сказав він.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що сторони погодилися йти шляхом взаємних компромісів. Український Президент також сказав, що Україна і ЄС вже почали підготовку Плану дій щодо переходу до безвізового режиму і сподіваються завершити цю роботу до саміту УКРАЇНА-ЄС, який повинен відбутися 22 листопада.

В. ЯНУКОВИЧ також зауважив, що для України поняття "євроінтеграція" означає передусім проведення внутрішніх структурних реформ.

У свою чергу, Президент Європейської Ради наголосив, що регулярні зустрічі між керівництвом України і ЄС демонструють позитивну динаміку у двосторонніх стосунках.

Він також сказав, що на сьогодні Україна переживає період політичної стабільності, який базується на координації Президента і уряду і на підтримці більшості в парламенті. "Це дає можливість Україні просуватися в реформах", - сказав Г. Ван РОМПЕЙ.

Президент ЄС також звернув увагу на те, що, доки Україна йде шляхом реформ, ЄС готовий їй допомагати. У цьому контексті він звернув увагу на відновлення співпраці України з МВФ, що, за його словами, дає можливість Євросоюзу надати Україні макрофінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про укладення договору про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. Останнім часом переговори щодо створення зони вільної торгівлі зайшли в безвихідь.

18 травня 2010 року Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн. євро. 29 червня Рада міністрів ЄС схвалила це рішення.

Кошти планують надати у вигляді кредиту, який має бути повернений упродовж 15 років.

Ця допомога повинна доповнити кредит, який надає Україні Міжнародний валютний фонд, а також схвалену у 2002 році, але не освоєну допомогу ЄС у розмірі 110 млн. євро.

Використання допомоги контролюватиме Єврокомісія.