Україна активізує торгово-економічну співпрацю з Болгарією

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним активізувати торговельно-економічну співпрацю з Болгарією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головою Народних зборів Республіки Болгарія Цецкою ЦАЧЕВОЮ.

М. АЗАРОВ висловив співчуття, що українсько-болгарська міжурядова комісія з торговельно-економічної співпраці не провела засідань з 2004 року.

"Я звернуся до вашого прем'єр-міністра і запропоную найближчим часом провести засідання комісії", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з українського боку комісію очолює міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО і велика частина торговельно-економічних стосунків доводиться на енергетичну сферу.

Крім того, зазначив прем'єр України, актуальність активізації співпраці з Болгарією пояснюється також тим, що Україна і Росія ведуть переговори про заміну проекту будівництва "Південного потоку" розширенням можливостей української ГТС. "Ми зараз з нашими російськими колегами ведемо переговори з приводу того, щоб замість "Південного потоку" по дну Чорного моря реконструювати південну частину нашого газопроводу, який якраз приходить у ваше болгарське місто Бургас", - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що Україна готова запропонувати Болгарії широку програму співпраці у сфері культури і туризму. "Ще з радянських часів наші громадяни любили відпочивати в Болгарії, але нам хотілося, щоб і громадяни Болгарії відпочивали в Україні, у нас є дуже красиві місця", - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ц. ЦАЧЕВА погодилася з тим, що Україні і Болгарії необхідно активізувати співпрацю. Вона сказала, що тема активізації співпраці обговорювалася і під час її зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ. "Нас об'єднала ідея необхідності різко активізувати співпрацю", - підкреслила Ц. ЦАЧЕВА.