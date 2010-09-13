Головне на 13 вересня

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Фінанси



Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-липні 2010 року склало 3 млрд. 453,9 млн. дол., що на 9,5% більше, ніж у січні-липні 2009 року (3 млрд. 155,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-липень 2010 року експорт товарів склав 27 млрд. 335,5 млн. дол. (на 33,3% більше показника за січень-липень 2009 року), імпорт – 30 млрд. 789,4 млн. дол. (на 30,1% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (за січень-липень 2009 р. – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 208 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-липнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 26,6% до 30,7%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 4,2% до 7,2%, жирів і масел тваринного або рослинного походження – з 4,9% до 5,1%, руд, шлаків і золи – з 3,1% до 4,8%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 1,9% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії – з 1,7% до 2%.

У той же час зменшилася питома вага механічних машин – з 7% до 6,5%, електричних машин – з 5,2% до 4,7%, зернових культур – з 9,2% до 4,5%, виробів з чорних металів – з 5,5% до 3,6%, добрив – з 2,5% до 1,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – з 4,3% до 5,5%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 4,6% до 5,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,7% до 4,9%, чорних металів – з 2,5% до 3,2%, руди, шлаків і золи – з 1,6% до 2,5%. Зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 32,4% до 31,6%, механічних машин – з 8,8% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,4% до 3,9%.

За даними Держкомстату, в липні 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з липнем минулого року на 32,3% і складав 4 млрд. 247,3 млн. дол., імпорт – на 32,7%, до 5 млрд. 174,9 млн. дол. Негативне сальдо в липні т.г. склало 927,6 млн. дол. проти 688,9 млн. дол. за липень 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 рази – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.

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Асоціація українських банків (АУБ) і 10 комерційних банків подали позов до Національного банку України (НБУ).

Про це УНІАН повідомили в АУБ.

«Асоціація українських банків продовжує активні дії щодо скасування постанови НБУ від 9 червня 2010 р. №273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», як такої, що порушує права середніх і малих банків. Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду м. Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів вищезазначеної постанови НБУ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273 від 6 липня 2010 р., серед іншого, зобов`язав банки до 1 січня 2012 р. збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче від вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постанови №273, тобто на 16 липня 2010 р.

В АУБ вважають вищезгаданий документ таким, «що порушує права групи середніх і малих банків».

За словами Президента АУБ Олександра СУГОНЯКА, даною постановою Нацбанк застосував адміністративні методи управління, які не відповідають міжнародним стандартам.

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У серпні поточного року проти липня у більшості областей України зафіксована інфляція.

Про це повідомляє офіційний сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами підвищення споживчих цін за підсумками серпня стали Харківська область - інфляція 2,2%, Полтавська, - 2%, Запорізька, - 2%, а також Тернопільська, Черкаська і Чернігівська області - 1,9%.

Дефляція була зафіксована у Києві - 0,3%.

З початку року (серпень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше виросли в Севастополі - на 8,2%, Запорізькій, - 5,4%, Львівській областях, - 5,3%, АР Крим і Харківській області - 5,2%. Менше всього ціни виросли у Вінницькій - 3,1%, Дніпропетровській, - 3,4%, Рівненській - 3,5% і Волинській областях - 3,6%. Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої у серпні стали: Запорізька - 1,1% (з початку року - зростання 3,8%), Чернігівська, - 0,9% (3,3%) і Хмельницька області - 0,6% (3,9%). Зниження цін в серпні зафіксоване в Івано-Франківській - на 1% (зростання 4,5%), в Дніпропетровській - на 0,5% (зростання 5,9%), Львівській, - на 0,5% (зростання 5,9%), Чернівецькій областях, - на 0,6% (3%), м. Київ - на 1,6% (4,1%), м. Севастополь - на 0,3% (7%) та ін.

У Київській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Алкогольні напої і тютюнові вироби у серпні проти липня найбільше подорожчали в Харківській - на 1,5% (з початку року - зростання 17,2%), Херсонській, - на 8,1% (зростання 17,4%), Полтавській, - 7,8% (зростання 15,7%). Зниження цін не зафіксоване ні в одному регіоні.

Ціни на одяг і взуття в серпні найбільше виросли в Харківській - на 0,4% (з початку року - 0%), Херсонській і Дніпропетровській областях, - на 0,3% (зростання 2,4% і 1,3% відповідно). Найбільше зниження цін зафіксоване в Сумській - на 0,4% (з початку року зниження - 0,7%), Волинській, Чернівецькій областях, АР Крим і в Києві - на 0,3% (зростання - 0,5%, 0,2%, зниження - 0,6%, зростання - 0,9% відповідно). У Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській і Львівській областях ціни не змінилися.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в серпні до липня найбільше подорожчали в Київській - на 15,3% (зростання - 16,6%), Черкаській, - на 15,2% (15,3%) і Чернігівській областях - на 13,2% (15,4%). Зниження цін не зафіксоване в жодному регіоні.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у серпні до липня найбільше виросли в Херсонській - на 0,9% (з початку року - 0%), Тернопільській, Житомирській областях і Севастополі, - на 0,6% (з початку року - 0%, зростання - 1,8%, зниження - на 0,7% відповідно). Зниження цін зафіксоване в 5 областях, найбільше в Чернігівській - на 0,5% (зниження - 0,1%) і Чернівецькій областях - на 0,4% (зниження - 1,3%). У Закарпатській, Луганській і Черкаській областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров'я у серпні стали Дніпропетровська, Івано-Франківська і Тернопільська області - на 0,9% (зростання - 0,5%, зниження - 0,9%, зростання - 0,5%). Зниження цін зафіксоване у 8 областях. Найбільше ціна знизилася в Херсонській і Закарпатській областях - на 0,6% і 0,4% відповідно (з початку року - зниження - 0,2%, зростання - 0,9% відповідно). У Вінницькій і Полтавській областях ціни не змінилися.

У липні-серпні у більшості областей зафіксовано зростання цін у сфері транспорту. Найвище зростання зафіксоване в Одеській - на 1,5% (зростання - 6%) і Хмельницькій областях - на 0,6% (5,7%).Ціни на послуги зв'язку в серпні проти липня в більшості областей країни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури в серпні проти липня найбільше виросли в Дніпропетровській - на 1,5% (зростання - 4,8%), Волинській, - на 1% (зростання - 0,8%) і Рівненській областях - на 0,9% (зростання - 1%). Зниження цін зафіксоване у 9 областях і Севастополі. У Полтавській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Вартість освіти в серпні до липня збільшилася, в основному у Тернопільській області - на 1,4% (зростання - 1,8%) і Севастополі - на 0,5% (зростання - 3,7%). У 14 областях і АР Крим ціни не змінилися.

ПЕК



Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію та низку інших країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Ми спільно почнемо працювати над модернізацією ГТС з іншими країнами, крім ЄС та Росії», - сказав він.

Водночас Президент України не уточнив, які саме країни можуть бути залучені до модернізації ГТС.

Разом з тим він зазначив, що Україна розглядає варіант, згідно з яким запропонує країнам-інвесторам приєднатися до управління українською газотранспортною системою.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних з модернізації ГТС до 2018 року.

2 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи у розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щороку економити до 1,5 млрд. куб. м газу, який використовується для перекачування газу до Європи.

«Є технічний план реконструкції, наша делегація працює щодо нього з Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За три роки треба замінити трубопроводів на суму приблизно 300 млн. доларів, і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачувальних агрегатів і пов`язану з ними структуру. Це дозволить економити приблизно мільярд кубів газу цього року і ще 500 млн. наступного», - сказав Ю. БОЙКО.

При цьому він додав, що «у результаті використовуватимемо для перекачування газу до Європи не 4, а 3 млрд. кубів газу, який ми купуємо у Росії».

Кім того, Європейська комісія профінансує розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) двох проектів в енергетичній сфері України, заявив сьогодні журналістам президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми профінансуємо два ТЕО, які розпочнуться наступного тижня», - сказав він.

Президент Єврокомісії не уточнив, про які проекти йдеться, зазначивши лише, що ці проекти стосуються модернізації української газотранспортної системи.

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Росія не розглядає можливості зміни формули ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ під час відеомоста Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?».

«Що стосується формули ціни на газу - немає ніяк переговорів і бути не може», - заявив В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що в 2009 році були підписані угоди, що встановлюють формулу ціни на газ на 11 років.

«З погляду Росії, це цілком справедливі умови, і вони сьогодні реалізуються», - сказав В.ЯЗЄВ, додавши, що єдина поступка «Газпрому» стосується вибору обов'язкових обсягів газу.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

Міжнародні відносини



Сьогодні в Міжнародному суді справедливості ООН (ICJ) в Гаазі розпочинається черговий раунд слухань за позовом Грузії до Росії, поданому ще в серпні 2008 року.

Як повідомляється на сайті ICJ, нинішні слухання будуть присвячені "попереднім запереченням до компетенції суду, висунутим Російською Федерацією", передає Бі-Бі-Сі.

Суть позову, проданого Тбілісі до Міжнародного суду ООН 12 серпня 2008 року, тобто відразу після закінчення російсько-грузинської війни, стосується звинувачень на адресу Росії в порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У позові йдеться не тільки про ситуацію, що склалася під час і після російсько-грузинського конфлікту, а й про події, що передували цьому.

Грузія зажадала від ICJ "забезпечити захист етнічних грузин на території Абхазії і Південної Осетії", а саме: змусити Росію вивести війська з цих територій, забезпечити повернення туди грузинських біженців і гарантувати їм право на власність.

Перші слухання відбулися вже у вересні 2008 року, і в прийнятому тоді рішенні Міжнародний суд ООН обмежився лише закликом до обох сторін "утриматися від актів расової дискримінації та їх підтримки", утім прийняв позов до подальшого розгляду.

У грудні 2009 року Росія подала заперечення до позову Грузії, які зводяться до заперечування юрисдикції ICJ.

Як випливає з документів Міжнародного суду ООН, представники Росії під час нинішніх слухань спробують показати штучну прив`язку грузинських вимог до Міжнародної конвенції про расову дискримінацію.

Проте минулого тижня Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, що визнає "право повернення всіх біженців і переміщених осіб у свої будинки на всій території Грузії, включаючи Абхазію і Південну Осетію", і грузинська сторона сподівається, що ця резолюція допоможе їм при розгляді позову в Гаазі.

У понеділок у Гаазі виступлять російські представники, у вівторок – грузинські. Потім у середу слово буде знову надано делегації Росії, а в п`ятницю – Грузії.

Винесення рішення Міжнародним судом ООН можна чекати вже за два тижні після закінчення нинішнього раунду слухань.

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Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ і Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ обговорили підготовку угоди про асоціацію і введення безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили журналістам після своєї зустрічі в Брюсселі.

"Ключовим питанням були переговори щодо інтеграції України в ЄС і підписання угоди про асоціацію", - сказав український Президент. "Ми намагаємося підготувати такий документ, який не мав би аналогів у практиці Євросоюзу", - додав він.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, дуже важливою в цьому процесі є змістовна частина угоди про створення зони вільної торгівлі. "Ми виступаємо за таку зону вільної торгівлі, яка передбачала б подальшу інтеграцію України в ЄС", - сказав він.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що сторони погодилися йти шляхом взаємних компромісів. Український Президент також сказав, що Україна і ЄС вже почали підготовку Плану дій щодо переходу до безвізового режиму і сподіваються завершити цю роботу до саміту УКРАЇНА-ЄС, який повинен відбутися 22 листопада.

В. ЯНУКОВИЧ також зауважив, що для України поняття "євроінтеграція" означає передусім проведення внутрішніх структурних реформ.

У свою чергу, Президент Європейської Ради наголосив, що регулярні зустрічі між керівництвом України і ЄС демонструють позитивну динаміку у двосторонніх стосунках.

Він також сказав, що на сьогодні Україна переживає період політичної стабільності, який базується на координації Президента і уряду і на підтримці більшості в парламенті. "Це дає можливість Україні просуватися в реформах", - сказав Г. Ван РОМПЕЙ.

Президент ЄС також звернув увагу на те, що, доки Україна йде шляхом реформ, ЄС готовий їй допомагати. У цьому контексті він звернув увагу на відновлення співпраці України з МВФ, що, за його словами, дає можливість Євросоюзу надати Україні макрофінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про укладення договору про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. Останнім часом переговори щодо створення зони вільної торгівлі зайшли в безвихідь.

18 травня 2010 року Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн. євро. 29 червня Рада міністрів ЄС схвалила це рішення.

Кошти планують надати у вигляді кредиту, який має бути повернений упродовж 15 років.

Ця допомога повинна доповнити кредит, який надає Україні Міжнародний валютний фонд, а також схвалену у 2002 році, але не освоєну допомогу ЄС у розмірі 110 млн. євро.

Використання допомоги контролюватиме Єврокомісія.

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Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним активізувати торговельно-економічну співпрацю з Болгарією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головою Народних зборів Республіки Болгарія Цецкою ЦАЧЕВОЮ.

М. АЗАРОВ висловив співчуття, що українсько-болгарська міжурядова комісія з торговельно-економічної співпраці не провела засідань з 2004 року.

"Я звернуся до вашого прем'єр-міністра і запропоную найближчим часом провести засідання комісії", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з українського боку комісію очолює міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО і велика частина торговельно-економічних стосунків доводиться на енергетичну сферу.

Крім того, зазначив прем'єр України, актуальність активізації співпраці з Болгарією пояснюється також тим, що Україна і Росія ведуть переговори про заміну проекту будівництва "Південного потоку" розширенням можливостей української ГТС. "Ми зараз з нашими російськими колегами ведемо переговори з приводу того, щоб замість "Південного потоку" по дну Чорного моря реконструювати південну частину нашого газопроводу, який якраз приходить у ваше болгарське місто Бургас", - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що Україна готова запропонувати Болгарії широку програму співпраці у сфері культури і туризму. "Ще з радянських часів наші громадяни любили відпочивати в Болгарії, але нам хотілося, щоб і громадяни Болгарії відпочивали в Україні, у нас є дуже красиві місця", - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ц. ЦАЧЕВА погодилася з тим, що Україні і Болгарії необхідно активізувати співпрацю. Вона сказала, що тема активізації співпраці обговорювалася і під час її зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ. "Нас об'єднала ідея необхідності різко активізувати співпрацю", - підкреслила Ц. ЦАЧЕВА.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9195 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9145/7,9165 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли рівня 7,9150/7,9215 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Об 11:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2577/0,2581 грн./рубль до 12:00 ціни знизилися до 0,2575/0,2578 грн./рубль. До закриття ціни піднялися - 0,2577/0,2580 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 30,7199 рублів за долар (- 0,1501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2685/1,2830 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1415/10,1550 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,1425/10,1475 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,1360/10,1465 грн./євро.

Фондовий ринок



Фонд державного майна України вирішив продати 34,34% акцій компанії ЗАТ "Екостандарт" (раніше ЗАТ "Дартеплоцентраль" і ЗАТ «Укрканпауер»), яка експлуатує Дарницьку теплоелектроцентраль.

Про це йдеться в повідомленні фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на продаж буде виставлено 56 664 000 штук акцій.

Довідка УНІАН. Встановлена електрична потужність Дарницької ТЕЦ становить 160 МВт, теплова – 1 228 Гкал/год.

Технологічно ТЕЦ може працювати на природному газі, кам`яному вугіллі і топковому мазуті.

Станція поставляє теплову енергію 1036 житловим будинкам Дніпровського і Дарницького районів Києва, а також промисловим підприємствам та бюджетним організаціям.

Крім того, Дарницька ТЕЦ продає вироблювану електроенергію в оптовий ринок.

У червні 2010 акціонери вирішили перейменувати компанію в ЗАТ "Екостандарт".

2009 рік "Дартеплоцентраль" закінчила з чистим прибутком 7,588 млн. грн.

АПК



Асоціація «Укрводка», яка об`єднує найбільших виробників лікеро-горілчаних виробів, прогнозує подальше подорожчання даної продукції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

За словами директора Асоціації «Укрводка» Івана ЖОЛНЕРА, зростання цін для кінцевого споживача обумовлене збільшенням бази оподаткування і подорожчанням інших складових, необхідних для виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зокрема, з 1 вересня підвищена ставка акцизного збору до 39,4 грн. за 1 л 100% етилового спирту, що збільшило податковий тиск на підприємства галузі.

«Концерн «Укрспирт» в черговий раз, користуючись монопольним становищем на ринку, підвищив вартість спирту майже на 30% – до 115 грн. за 1 декалітр. За розрахунками асоціації, об`єктивна ціна на спирт з урахуванням зміни ситуації на сировинних ринках не повинна перевищувати 99 грн. за 1 декалітр. Вартість пляшки також збільшується в ціні на 20%. Про це вже заявили скляні заводи», – сказав І.ЖОЛНЕР.

В асоціації відзначають, що в даний час лобіюється питання про введення нових захисних елементів і збільшення вартості акцизної марки у декілька разів. На думку фахівців «Укрводки», це не вплине на боротьбу з тіньовим ринком, а лише приведе до чергового стрибка цін.

«При цьому прозорість реалізації марок і вигоди для бюджету також викликають питання. Гроші виробників, швидше за все, осядуть на рахунках певних бізнес-структур», – йдеться в повідомленні асоціації.

Фахівці «Укрводки» вже підготували лист на ім`я прем`єр-міністра України з проханням не допустити розвитку подібної ситуації.

Також повідомляється, що постійне зростання вартості лікеро-горілчаної продукції при зниженні купівельної здатності населення загрожує вітчизняним виробникам втратою ринків збуту і активізацією імпорту.

Так, за 5 місяців поточного року імпорт горілки до України, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, виріс майже в два рази – з 89,9 до 161,4 тис. дав. У той же час обсяги виробництва вітчизняної продукції продовжують знижуватися. Зокрема, в січні-липні ц.р. підприємства лікеро-горілчаної галузі виробили 29,7 млн. дал продукції, зокрема горілки – 22,5 млн. дав, лікеро-горілчаних напоїв – 6,2 млн. дав. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги виробництва лікеро-горілчаної продукції скоротилися на 11,8%, зокрема, горілки – на 10,7%.

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«Укрпошта» ініціювала підвищення тарифів на універсальні поштові послуги на 20% з 1 січня 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний директор УДПЗ «Укрпошта» Євген ЗАЄЦЬ.

За його словами, відповідна ініціатива підприємства знаходиться на розгляді Національної комісії регулювання зв`язку. У той же час, він зазначив, що це тільки ініціатива, і узгодження від НКРЗ поки що немає.

Як нагадав Є.ЗАЄЦЬ, останній раз тарифи на ці послуги підвищувалися з 1 січня 2009 р. «Тому сьогодні ми працюємо над тим, щоб нам погодили підвищення тарифів на універсальні послуги — це, здебільшого, письмова кореспонденція — на 20%», - сказав він, зазначивши при цьому, що це підвищення знаходиться в межах дворічного рівня інфляції.

Як уточнив він, універсальні поштові послуги — це такі традиційні послуги, як поштові конверти, посилки тощо.

Погода



Завтра вдень температура повітря в Україні підвищиться до 27° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці слабкий туман.

Температура вночі 8-13°, на крайньому півдні 15-20°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У столиці та Київській області 14 вересня без опадів, вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 22-27°, у Києві вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 13 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-24°, в Дніпрі біля Києва - 17°.

(УНІАН)

