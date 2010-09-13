Курс НБУ на 14.09.10

Офіційний курс НБУ на 14.09.10 100 USD – 790.8200 (13 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1012.3287 (13 вересня – 1006.3185) 10 RUR – 2.5774 (13 вересня – 2.5598) Облікові курси банківських металів на 14.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-98298.93 (13 вересня-98753.65) 961 XAG 10 Срібло-1576.10 (13 вересня-1573.73) 962 XPT 10 Платина-122418.94 (13 вересня-122814.35) 964 XPD 10 Паладій-41280.80 (13 вересня-41359.89)

Офіційний курс НБУ на 14.09.10



100 USD – 790.8200 (13 вересня – 790.8200)



100 EUR – 1012.3287 (13 вересня – 1006.3185)



10 RUR – 2.5774 (13 вересня – 2.5598)



Облікові курси банківських металів на 14.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото-98298.93 (13 вересня-98753.65)



961 XAG 10 Срібло-1576.10 (13 вересня-1573.73)



962 XPT 10 Платина-122418.94 (13 вересня-122814.35)



964 XPD 10 Паладій-41280.80 (13 вересня-41359.89)

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