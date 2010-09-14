Казахстан є для України ключовим партнером у Центральній Азії - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що Республіка Казахстан є для України ключовим партнером в регіоні Центральної Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, яка проходить зараз у Києві за участю офіційних делегацій двох країн.

«Казахстан для України є ключовим партнером у Центральній Азії», - вкотре наголосив Президент України і висловив задоволення, що вони із Н.НАЗАРБАЄВИМ «із півслова розуміють один одного».

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив значну перспективу, яка має місце для розвитку українсько-казахстанських відносин.

«Ті традиції, які були у відносинах України і Казахстану, я би сказав столітні традиції, вони приводили до успіху наші країни. І дуже прикро, що останнім часом активність цих відносин була значно знижена», - констатував Президент України.

Водночас, як він також підкреслив, «Україні потрібні надійні партнери, такі як Казахстан».

У свою чергу президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ погодився з думкою В.ЯНУКОВИЧА, що упродовж останніх років відносини між двома державами були кризовими.

Він також звернув увагу, що сьогоднішня зустріч глав двох держав є вже сьомою упродовж поточного року, зокрема було здійснено два офіційних візити.

«Я дуже радий такій динаміці. Я вважаю, що в нас наступає дуже вдалий момент, щоб надати значний поштовх нашим відносинам», - заявив президент Казахстану.

Як він також підкреслив, казахстанська сторона є повністю відкритою для співробітництва.

«Я дуже хочу, щоб наші країни розвивали співробітництво», - підкреслив Н.НАЗАРБАЄВ.