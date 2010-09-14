Президенти підписали Протокол про внесення змін у План дій Україна–Казахстан

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали Протокол про внесення змін і доповнень до Плану дій Україна - Казахстан на 2010-2011 роки.

Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.

Також у присутності президентів відбулася церемонія підписання ряду двосторонніх документів, спрямованих на розвиток українсько-казахстанської співпраці.

Підписано: Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Казахстану про умови розміщення дипломатичних представництв України в Республіці Казахстан і Республіки Казахстан в Україні; Угода між міністерствами освіти і науки України і Казахстану про співпрацю в галузі освіти і науки; Угода про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини в Республіці Казахстан; Угода між Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту і Міністерством туризму і спорту Казахстану про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту; Угода про створення сприятливих тарифних умов на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Серед інших підписаних сьогодні документів - Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Казахстану про співпрацю у сфері протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; а також План співпраці у космічній сфері на 2010-2011 роки між Національними космічними агентствами України і Казахстану.