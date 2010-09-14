Експерти за невідкладне прийняття закону про завершення земельної реформи

В Україні необхідно невідкладно ухвалити закон про завершення земельної реформи.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН завідувач кафедрою навчально-наукового інституту економіки природних ресурсів і екології землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти і управління Анатолій ЮРЧЕНКО.

"Нам у будь-якому випадку необхідно, щоб невідкладно був ухвалений закон про завершення земельної реформи. Якщо земельна реформа 20 років триває і кінця її не видно, то необхідно припинити ті заходи, які довели свою неефективність, ухвалити закон, який би розчистив всі ті нашарування, які мають місце, - і юридичні, і технічні, і організаційні, - і нормально будувати земельну політику країни", - сказав експерт.

Під час прес-конференції перший заступник голови ради Асоціації "Земельний союз України" Анатолій ВОВК зазначив, що внаслідок земельної реформи в Україні, яка проводиться вже 20 років (з 1990 року), на сьогодні понад 26 млн. земельних ділянок знаходяться в приватній власності і більше половини сільськогосподарських земель - у приватних руках. При цьому із загальної кількості земель враховано тільки 34%. У той же час приватизація земельних ділянок, на яких знаходяться житлові будинки, дачні будинки і т. д., так і не відбулася.

А. ВОВК також акцентував увагу на тому, що інвентаризація і розмежування земель державної і комунальної власності не завершені, ринкові стосунки на земельному ринку повністю заблоковані, у тому числі і через мораторій на продаж сільгоспземель.

"Мораторій є тим гальмом, яке блокує подальше реформування земельних стосунків", - додав експерт.

У той же час, за його оцінками, розвиток сільського господарства гальмують перешкоди для створення великих сільськогосподарських підприємств, які були б власниками землі, тому що земля розпайована і знаходиться у власності селян.

У свою чергу докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України Андрій МАРТИН сказав, що ринок земель несільскогосподарського призначення не функціонує, оскільки прийнятий урядом тимчасовий порядок продажу земель на земельних торгах діє тільки до кінця цього року.

За його оцінками, від продажу землі бюджет країни міг би щорічно отримувати 2-3 млрд. грн.

Крім того, неврегульованим залишається питання власності земельних паїв, якщо у власника паю відсутні спадкоємці. Зокрема, А. МАРТИН наголосив, що основними власниками земельних паїв є пенсіонери. Якщо у них немає спадкоємців, після їх смерті "земля зависає в повітрі".

Серед пропозицій, спрямованих експертами в Кабінет міністрів і Адміністрацію Президента, - введення диференційованої орендної плати за землю залежно від терміну оренди для того, щоб простимулювати товаровиробників до довгострокової роботи, а також забезпечення гласності щодо того, що «робиться у владних коридорах».