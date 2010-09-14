Азаров доручив міністерствам готувати проекти для співпраці з Казахстаном

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав ряд доручень міністерствам і відомствам з підготовки проектів кооперації, спільної діяльності, інвестиційних проектів з Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, таке доручення було дано М.АЗАРОВИМ за результатами зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Очолювати роботу з підготовки проектів було доручено першому віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ.

Під час зустрічі М.АЗАРОВ та Н.НАЗАРБАЄВ обмінялися інформацією про соціально-економічний стан двох країн, обговорили шляхи інтенсифікації двосторонньої економічної співпраці.

Президент Казахстану відзначив економічне зростання Україні.

«Давно знаю Вас як надзвичайно досвідченого фахівця, принципового переговірника, який, проте, вміє знаходити консенсус. Розумію, який важкий спадок отримав глава українського уряду, оскільки з гіркотою спостерігав за Україною, яка протягом останніх років пережила безпрецедентне падіння економіки. Тим радісніше привітати уряд України із відновленням економічного росту», - зазначив під час розмови Н.НАЗАРБАЄВ.

Також Н.НАЗАРБАЄВ розповів про масштабні перетворення, які зараз відбуваються у Казахстані. В рамках виконання програми індустріально-інноваційного розвитку, розраховану до 2020 року, зазначив президент Казахстану, в країні планується спорудити біля 400 великих промислових та інфраструктурних об’єктів, заснованих на новітніх технологіях, вартістю 25 мільярдів доларів. Планується створити новітню транспортну транзитної інфраструктури, в першу чергу, в напрямку Китай – Західна Європа тощо.

Прем’єр-міністр України в свою чергу розповів про плани реформування держави, проголошені Президентом України, які виконує уряд. М.АЗАРОВ зазначив, що перспективні сфери співробітництва, кооперації з Казахстаном є - транспортна інфраструктура за маршрутом Китай – Західна Європа, енергетика, авіакосмічна галузь, машинобудування, агропромисловий комплекс, інвестування в модернізацію Криму.

«Той вражаючий прогрес, який ми бачимо в Казахстані, безумовно, міг відбутися тільки в умовах політичної стабільності та послідовного правильного державного управління. Важко констатувати, що час, який Казахстан витратив на підготовку плацдармів для економічного ривка, Україна змарнувала у політичних чварах та популізмі», - зазначив М.АЗАРОВ.