ГОЛОВНЕ на 14 вересня

Основні події сьогоднішнього дня



Міжнародні відносини



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали Протокол про внесення змін і доповнень до Плану дій Україна - Казахстан на 2010-2011 роки.

Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.

Також у присутності президентів відбулася церемонія підписання ряду двосторонніх документів, спрямованих на розвиток українсько-казахстанської співпраці.

Підписано: Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Казахстану про умови розміщення дипломатичних представництв України в Республіці Казахстан і Республіки Казахстан в Україні; Угода між міністерствами освіти і науки України і Казахстану про співпрацю в галузі освіти і науки; Угода про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини в Республіці Казахстан; Угода між Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту і Міністерством туризму і спорту Казахстану про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту; Угода про створення сприятливих тарифних умов на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Серед інших підписаних сьогодні документів - Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Казахстану про співпрацю у сфері протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; а також План співпраці у космічній сфері на 2010-2011 роки між Національними космічними агентствами України і Казахстану.

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Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підтримав пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створити спільне українсько-казахське підприємство з будівництва літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави за результатами зустрічі з Президентом Казахстану.

«Я почув від вас позитивну відповідь, і нас це дуже втішає. Ми дуже хотіли б реалізувати наше спільне рішення про створення спільних підприємств з виробництва сучасних літальних апаратів, літаків - і пасажирських, і транспортних», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що це має також величезне значення з точки зору розвитку економік України та Казахстану.

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Президенти України і Казахстану Віктор ЯНУКОВИЧ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ домовилися про збільшення на 8 млн. тонн обсягів транзиту казахської нафти через українську територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на прес-конференції, що відбулась сьогодні після завершення переговорів з Н.НАЗАРБАЄВИМ.

«Ми домовилися, що на порядок 8 млн. тонн ми збільшили транзит нафти через Україну, з яких певна частина, яка необхідна для українських нафтопереробних заводів, може бути залишеною відповідно до окремої угоди», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Н.НАЗАРБАЄВ також позитивно оцінив результати переговорів, зокрема в енергетичній галузі.

«До втручання Віктора Федоровича транспортування казахської нафти через територію України було призупинено. Зараз ці заборони скасовані і таке транспортування відновилося», - уточнив ситуацію Н.НАЗАРБАЄВ.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про досягнуті домовленості щодо приєднання держави до російсько-казахстанського проекту з виробництва палива для атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції, яка відбулася сьогодні після завершення його переговорів з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

"Ми домовилися про те, що Україна братиме участь в розвитку бази з виробництва ядерного палива. Цю базу вже багато років розвивають (Казахстан - УНІАН) спільно з Росією. Україна не мала до сьогоднішнього дня ніякого відношення", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

У зв'язку з цим він повідомив про попередню домовленість з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ з цього питання. "Сьогодні можна сказати, що вже є трибічна домовленість, що Росія, Казахстан і Україна на рівних - 33% кожна сторона матиме частку цього проекту", - заявив Президент України і підкреслив, що такий напрям співпраці є дуже вигідним для усіх трьох держав.

Як також уточнив В. ЯНУКОВИЧ, йдеться про реалізацію цього проекту у тому числі і на території України через будівництво одного із заводів з виробництва палива для АЕС.

ПЕК



На 10.00 16 вересня переноситься засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкраЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 18/2, к. 11.

Вхід для журналістів - за картками акредитації

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 вересня, ЗМІ повідомляли, що на засіданні ТСК мав виступити міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

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ДК «Газ України» вимагає від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) до кінця вересня повністю (стовідсотково) сплатити вартість природного газу, спожитого впродовж 2008-2010 рр.

Як повідомляє прес-служба компанії, станом на 13 вересня заборгованість теплопостачальних підприємств (без урахування АК «Київенерго») за спожитий в 2008-2010 роках природний газ досягла 4,68 млрд. грн.

Найбільшими боржниками компанії є підприємства ТКЕ Дніпропетровської (824 млн. грн.), Донецької (785 млн. грн.), Харківської (741 млн. грн.) Луганської (379 млн. грн.), Запорізької (240 млн. грн.), Одеської (226 млн. грн.), Житомирської (126 млн. грн.), Львівської (124 млн. грн.), Київської (113 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (140 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2008-2010 рр. більш як 521 млн. грн.

На звітну дату підприємства ТКЕ лише на 79% розрахувалися з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (Заборгованість теплокомуненерго перед компанією за цей період перевищує 2,1 млрд. грн.)

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий в минулий опалювальний сезон природний газ - у підприємств ТКЕ Луганської (49%), Закарпатської (52%), Житомирської (63%) областей і Севастополя (57%).

Водночас, на 100% забезпечили розрахунки підприємства ТКЕ Миколаївської та Чернівецької областей, на 96% - Полтавської, на 90% - Черкаської та Львівської областей.

Незадовільним також залишається стан розрахунків теплопостачальних компаній і за опалювальний сезон 2008-2009 рр. - 79%. Борг підприємств ТКЕ за цей період перевищує 1,9 млрд. грн.

ДК «Газ України» попереджає, що за наявності у теплокомуненерго заборгованості за природний газ компанія не укладатиме договори на постачання природного газу в майбутньому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планові обсяги природного газу.

Крім того, представники компанії вкотре наголосили, що через значну заборгованість підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних розрахунків за імпортований природний газ (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця).

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

Фінанси



Кабінет Міністрів України 13 вересня подав до парламенту проект Державного бюджету на 2011 рік, однак, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повернув його до уряду.

Про це сьогодні сказав В.ЛИТВИН на прес-конференції на Рівненщині, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

Голова ВР пояснив, що керувався липневим рішенням парламенту про винесення на всенародне обговорення проекту Податкового кодексу, і враховував спільні позиції гілок влади і суспільства про те, що бюджет наступного року має бути розроблений на новій податковій основі. Також, за словами В.ЛИТВИНА, він враховував ту обставину, що 7 вересня парламент заслухав результати обговорення Податкового кодексу і підтвердив, що бюджет має базуватися лише на новій податковій базі.

В.ЛИТВИН також зазначив, що повернув до уряду проект Державного бюджету на 2011 рік з пропозицією, яка співпадає з позицією Президента України і рекомендаціями Ради регіонів від 9 вересня 2010 року про те, аби Кабінет міністрів розробив бюджет на новій податковій основі з урахуванням норм Бюджетного кодексу. «Я вважаю це рішення правильним, і у мене були всі підстави не реєструвати поданий документ для направлення у парламентські комітети», - сказав він. При цьому спікер зазначив, що урядовий документ був лише зареєстрований як вхідний. «Я розглянув і обговорив це питання, порадився з працівниками юридичного управління, і прийняв таке рішення», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні «ми повинні демонструвати логіку: всі чекають нового Податкового кодексу, який повинен зробити наше податкове законодавство зрозумілим, прозорим, простим в адмініструванні і таким, яке захищатиме тих, хто платить податки».

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Проект Податкового кодексу планують обговорити на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю промисловців і підприємців України 17 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Він зазначив, що документ має бути ще раз проаналізований за участю провідних об'єднань промисловців і підприємців. "Нам необхідно вийти на єдиний проект тому, що дуже багато сьогодні спікерів, які м'яко кажучи, представляють свою позицію щодо цього дуже серйозного системного законопроекту", - сказав президент УСПП.

Він сказав, що документ має бути збалансований з урахуванням інтересів як платників податків, так і держави. "Ми домовилися сьогодні з прем'єр-міністром, що проект Податкового кодексу буде розглянутий на розширеному засіданні Кабінету міністрів з участь промисловців і підприємців, працедавців і експертів…Це має бути спільний продукт, який можна буде далі удосконалювати на усіх етапах його розгляду у Верховній Раді. За попередніми домовленостями, таке засідання Кабміну планують провести 17 вересня", - сказав А.КІНАХ.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення. 3 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9130/7,9210 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 7,9195/7,9270 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9175/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2578 грн./рубль до 12:00 ціни знизилися до 0,2574/0,2577 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2571/0,2574 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і склав 30,7950 рублів за долар (+0,0751).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2892/1,2894 дол./євро, а до 14:45 впали - 1,2836/1,2838 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2045/10,2175 грн./євро, до 12:00 ціни піднялися до 10,2065/10,2185 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли донизу – 10,1620/10,1750 грн./євро.

Фондовий ринок

НЕК «Укренерго» продало на сьогоднішньому місячному аукціоні ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» (обидва – дочки холдингу ДТЕК) доступ до 495 МВт перетину енергосистеми Румунії, Словаччини, Угорщини (так званий Бурштинський перетин) і 150 МВт перетину Енергосистема України – Молдовська енергосистема за 8 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у сьогоднішніх торгах брали участь тільки дві зазначені компанії, при цьому компанії торгувалися за непересічними лотами.

Під час торгів, зокрема, ТОВ «Східенерго» викупило 6 лотів Бурштинського перетину за їх початковою вартістю 1 грн. кожний. У свою чергу, ТОВ «Пауер Трейд» викупило два лоти Молдовського перетину за аналогічною стартовою ціною.

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь у сьогоднішньому аукціоні подали дві дочірні компанії приватного енергетичного холдингу ДТЕК, ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер трейд». Компанії зацікавили лоти перетинів «Острів Бурштинської ТЕС» (Україна) - енергосистеми Словаччини, Угорщини, Румунії, а також ОЕС України – Молдовська енергосистема.

Згідно з порядком проведення аукціонів, затвердженим у новій редакції Національною комісією регулювання електроенергетики у серпні, аукціонна комісія визначає стартові ціни на лоти, виходячи з максимальної ціни, запропонованої потенційним учасником аукціону. При цьому ця норма не є імперативною, оскільки правила містять застереження, згідно з яким комісія може виставляти стартову ціну лоту на свій розсуд.

На вересневий місячний аукціон стартова ціна лотів так званого Бурштинського перетину становила від 404,6 тис. грн. до 1,618 млн. грн., на лоти перетину ОЕС України – Молдовська енергосистема - від 269,7 тис. грн. до 1,348 млн. грн.

ТОВ «Східенерго» вже брало участь у річному аукціоні, організованому НЕК «Укренерго», і придбало на ньому послуги із забезпечення пропускної спроможності обсягом 150 МВт (Бурштинський перетин) на період з 1 січня по 31 грудня 2010 року. Проте у червні компанія ініціювала розірвання договору з «Укренерго» у зв'язку з несприятливою ціновою кон'юнктурою на європейському ринку. Договір було розірвуть у липні п.р.

Дочірня компанія ДТЕК - ТОВ «Пауер Трейд» - з липня п.р. виступає в ролі оператора паралельної роботи енергосистем України і Молдови.

На сьогоднішній місячний аукціон НЕК «Укренерго» виставило 495 МВт Бурштинського перетину (6 лотів), а також 400 МВт Молдовського перетину (5 лотів).

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

У 2009 році Україна скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год.

Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке закуповувало її на Оптовому ринку електроенергії за тарифом, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики.

АПК



Українські аграрні асоціації звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ввести соціальні картки для незахищених верств населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, відповідне звернення підписали провідні аграрні асоціації, зокрема, Українська торгова асоціація, «Укроліяпром», Українська зернова асоціація, Спілка птахівників України, Всеукраїнська асоціація пекарів і Спілка молочних підприємств.

Автори звернення просять Президента «доручити відповідним органам державної влади в рамках програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» вжити дієвих заходів для підвищення рівня доступу малозабезпечених верств населення до продовольства шляхом введення системи грошових адресних дотацій або соціальних карток».

У зверненні наголошується, що така програма захисту малозабезпечених верств населення діє в більшості розвинених країн, зокрема в країнах Євросоюзу і в США.

Як говориться у зверненні, в Україні впродовж останніх двох років основні харчові продукти значно подорожчали, що зменшило купівельну спроможність населення, і основний удар від підвищення цін прийняли на себе незахищені верстви населення. При цьому наголошується, що практично всі попередні уряди регулювали ринки основних видів продовольства шляхом адміністративного втручання у фінансово-господарську діяльність підприємств аграрного сектора і торгівлі, вводячи заборони і обмеження, а також економічно необгрунтоване зниження рентабельності тощо, що призводило до збитків виробників. Таким чином, підприємства аграрного сектора впродовж тривалого часу виконували функції соціального донора, що стримувало розвиток галузі та погіршувало інвестиційний клімат держави.

Президент Української торгової асоціації Ігор БАЛЕНКО відзначив, що на сьогоднішній день в Україні захист малозабезпечених верств населення здійснюється шляхом введення соціальних цін на деякі види продуктів. Проте, сказав він, продукція за соціальними цінами доступна всім – і багатим, і бідним, що зрештою призводить до того, що ціни все одно зростають, а поняття соціальної ціни втрачає свій сенс.

Що стосується реалізації програми, то, на думку її ініціаторів, це можуть бути як продуктові картки, якими споживачі зможуть розраховуватися в супермаркетах, так і державні чеки, наприклад для сільських магазинів, які магазини зможуть обміняти на гроші.

При цьому Л.КОЗАЧЕНКО висловив сумнів, що система соціальних карток може бути запущена цього року, проте він сподівається, що в 2011 році вона почне працювати. Президент УАК відзначив, що, за попередніми розрахунками, наступного року на реалізацію зазначеної програми необхідно буде виділити близько 2-3 млрд. грн. У розрахунках враховувалося, що малозабезпеченою є п`ята частина населення України.

Будівництво



Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» очолило рейтинг стійкості українських будівельних компаній, складений рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор РА «Експерт-Рейтинг» Володимир ДУХНЕНКО.

За його словами, рейтинг стійкості будівельних компаній від РА «Експерт-Рейтинг» охоплює 50 компаній, виручка яких у 2009 році становила близько 10 млрд. грн. На ці компанії, за оцінками агентства, припадає близько 50% ринку житлового будівництва.

Найстійкішою будівельною компанією України з числа тих, що спеціалізуються на житловому будівництві, за підсумками рейтингу визнано АТ ХК «Київміськбуд».

Головний фінансовий аналітик РА «Експерт-Рейтинг» Віталій ШАПРАН зазначив, що головними критеріями визначення стійкості будівельних компаній були виручка і кількість збудованих об`єктів.

За його словами, «Київміськбуд» встиг консолідувати бізнес і показує високий рівень транспарентності, зокрема, фінансова звітність холдингу розкривається на регулярній основі в національній системі розкриття інформації.

В агентстві вважають, що нещодавня зміна акціонерів компанії і процесуальні дії судових властей і правоохоронних органів стосовно осіб, що сприяли приватизації КМБ, не вплинуть на стабільність роботи компанії.

У свою чергу, президент АТ ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР запевнив інвесторів будівництва об`єктів компанії, що «Київміськбуд» не тільки працює в нормальному режимі, але й має амбітні плани розвитку в майбутньому. «Ми виконаємо всі зобов`язання перед нашими інвесторами, а також перед державою з реконструкції НСК «Олімпійський» й інших соціальних програм. І сподіваємося вже найближчим часом істотно збільшити портфель проектів будівництва доступного житла», – сказав він.

В.ДУХНЕНКО повідомив, що до першої п`ятірки найстійкіших будівельних компаній України також увійшли компанії «Інтергал-буд» (Львів), «Житло-Інвест» (Київ), «Стікон» (Одеса), «Т.М.М.» (Київ).

Агентство характеризує названі компанії як такі, які спроможні виконувати свої зобов`язання перед інвесторами. При цьому слід брати до уваги, що рейтингова оцінка не гарантує термінів виконання робіт або їх якості. Основними чинниками під час оцінювання були показники фінансової звітності компаній, масштаб їх роботи, кількість зданих об`єктів і наявність державної підтримки. Окрім названих компаній, ще дев`ять були визнані агентством операторами ринку з найвищим рівнем стійкості.

У рейтингу агентства взяли участь 50 будівельних компаній з 11 міст, які за 2009 рік одержали виручку в розмірі близько 10 млрд. грн. За 2009 рік виручка компаній, що взяли участь у рейтингу, скоротилася на 8,4%.

50 будівельних компаній були відібрані з 200, які повідомили Держкомстат України про свою будівельну спеціалізацію. Агентство відзначає низький рівень розкриття інформації компаніями будівельної галузі і часті випадки рекламної активності при нульовій виручці.

(УНІАН)

