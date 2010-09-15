Анонс за 15 вересня

9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Про катастрофічний стан рибного господаства країни та його ймовірні наслідки”. Провідні вчені: академік Української академії аграрних наук, інженер-гідротехнік, вчений-еколог Анатолій Яцик, професор Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАНУ Сергій Межерин, голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков, голова Федерації риболовного спорту України Олександр Терещук розкажуть про катастрофічний стан рибного господарства країни.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Науково-практична конференцыя на тему: «Профспілковий рух: досягнення та проблеми». Захід присвячений 20-й річниці утворення Федерації профсспілок України (ФПУ). У роботі беруть участь голова ФПУ, народний депутат України В.Хара, заступник голова ФПУ В.Осовий, Ю.Кулик, ректор Харківського соціально-економіченого інституту С.Волков та інші.

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Прес-конференція АСК «ІНГО Україна Життя» на тему: «Підсумки роботи компанії за I півріччя 2010 року, презентація нових продуктів страхування життя. Тренди і тенденції ринку страхування в Україні». Учасники: Наталя Невядомська, голова правління АСК «ІНГО Україна Життя», заступник голова правління АСК «ІНГО Україна»; Тетяна Заворотько, заступник голова правління АСК «ІНГО Україна Життя»).

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Прес-конференція керцвництва Мінрегіонбудут та Державної архітектурно-будівної інспекції на тему: «Основні досягнення та перспективи розвитку будівної галузі України». Зоктема, планується розглянути питання розгортання Програми будівництва доступного житла, вдосконалення дозвільної системи у будівництві, переваги проекту Містобудівного кодексу тощо. Учасники: в.о.першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва України А.Беркута, заступник міністра Д.Ісаєнко, І.Соколов та інші.

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Прес-конференція на тему: «Як Україна буде розраховуватися с «РосУкрЕнерго»: прийнятні варіанти для обох сторін». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр Тодійчук і незалежний експерт щодо енергетичних питань Олександр Нарбут.

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У прес-центрі Кабінету Міністрів відбудеться брифінг голова Правліннч Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна на тему: «В Україні стартує програма доступного житла».

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Прес-конференція на тему: “Якою буде нова містобудівна політика Києва?". Учасники: Сергій Ціловальник, головний архітектор м. Києва; Володимир Нудельман, архітектор та інші.

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Прес-конференція на тему: "Перше Кредитне Товариство перемогло Держфінпослуг". Учасники: Андрій Азаров, голова ВОТ "Український фінансово-кредитний альянс", голова Cпостережної ради КС "Перше Кредитне Товариство"; Ростислав Гайдаенко, голова правліня Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців і робітників силових відомств та інші.

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11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Євро-2012” будівним забором по «народному» стадіону. Хто зупинив незакону забудівлю скверів, парків та спортивних майданчиків у м.Києві”. Організатори – жителі міста при підтримці ОО «Самоврядна громада», «Кияни, об`єднуймося», «Фронт змін», «КУПР». Запрошені: депутат Верховної Ради Л.Оробець, голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.Тимочко, віце-прем`єр-міністр Б.Колесніков; міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Р.Сафулін та інші.

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Відбудеться зустріч Президента України і Президента Республіки Казахстан з представниками українських та казахстанських ділових кіл (отель «Хаятт»).

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МОО "Асоціація виробників, розробників та операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних космітичних засобів" проведе громадські слухання проекту регуляторного акту "Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у порядки, затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 26 червня 2006 року № 1023".

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Круглий стіл на тему: "Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Круглий стіл присвячений вступу в силу нової редакції Закону "Про запобігання та протиеію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму", який набрав чинності 21 серпня 2010 року.

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Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Урожай 2010 і проблеми зернового ринку". Учасники у Києві: Анатолій Розгон, директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України; Володимир Клименко, президент української Зернової асоціації. Учасники в Москві: Олег Аксьонов, директор Департаменту держаної політики у сфері АПК та інформації Міністерства сільського господарства РФ; Аркадій Злочевський, президент Зернового союза Росії.

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Прес-конференція на тему: «Шість років боротьби київської громади проти незаконного будівництва над станцією метро «Театральна»: досвід та пропозиції, а також про конкурс «Фонтан». Учасники: Микола Жариков, головний архітектор Києва у 1986-1992 рр.; Андрій Куликов, тележурналіст та інші.

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(УНІАН)