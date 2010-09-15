Українська влада не демонструє інтересу до співпраці з Польщею – польський експерт

Сформована на початку 2010 року нова влада України не демонструє особливої зацікавленості у співпраці з Польщею.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Катажина ПЕВЧИНЬСЬКА-НАЛЕНЧ.

Вона зазначила, що польська влада посилає чіткий сигнал українцям про важливість міждержавної співпраці, тоді як представники сформованої після лютневих президентських виборів української влади цього не роблять.

"Мені особисто не зрозумілі наміри України. Я переконана, що з боку Польщі залишається великий інтерес до України і переконання, що це дуже важлива для нас країна. Але у мене немає такого переконання, що Україна так само дивиться на Польщу", - сказала експерт.

К. ПЕВЧИНЬСЬКА-НАЛЕНЧ висловила думку, що Україна може більше втратити, ніж отримати, якщо прагнутиме розвивати співпрацю з Євросоюзом безпосередньо через Брюссель і Берлін, залишаючи збоку Варшаву, яку вже багато років називають адвокатом України в ЄС.

"Це було великою помилкою. Ніхто у Євросоюзі не надасть Україні стільки уваги, як Польща", - сказала вона.

Аналітик сказала, що залишається питання, наскільки українська і польська влада може розвинути взаємний потенціал, зауваживши, що у першу чергу варто розвивати інституціональну співпрацю.

Співрозмовник агентства зазначила, що це може стати "великим викликом" для країн.

Вона також додала, що Польща може допомагати українцям домагатися відміни віз, підписання договору про Асоціацію з Євросоюзом, збільшення коштів на реалізацію проектів в Україні у рамках програм допомоги ЄС.

"Щоб працювати інституціонально і технічно має бути політична воля", - підкреслила К. ПЕВЧИНЬСЬКА-НАЛЕНЧ.