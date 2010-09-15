Кияни за райради та проти призначення голови КМДА Президентом - опитування

Майже дві третини киян (63,7%) вважають, що події в Києві розвиваються в неправильному напрямі.

Про це повідомив УНІАН директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, посилаючись на результати опитування, проведеного Центром Разумкова в столиці.

Протилежної думки дотримуються тільки 13,1% респондентів, а майже чверть (23,2%) опитаних не змогли визначитися з відповіддю на питання.

Результати опитування свідчать, що більшість киян (55,8%) вважають що районні ради в місті Києві потрібні. Протилежної думки дотримується близько чверті (25,2%) опитаних, інші респонденти не змогли визначитися з відповіддю на питання.

А. БИЧЕНКО зазначив, що найбільш однорідною є громадська думка щодо того, хто має бути головою виконавчої влади у Києві. Переважна більшість киян (83,1%) вважають, що головою КМДА обов'язково має бути обраний на виборах міський голова, і тільки 6,8% вважають, що голову КМДА повинен призначати Президент України на власний розсуд. 10% респондентів не дали відповіді на питання.

***Телефонне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 12 вересня 2010 року в місті Києві. За випадковою вибіркою опитано 408 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 5%.