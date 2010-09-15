Україна і Бразилія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Кабінет міністрів України і уряд Федеральної Республіки Бразилія підписали Угоду про співпрацю в оборонній сфері.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси і інформації Міністерства оборони України, угоду підписали сьогодні в Києві міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ і державний міністр оборони Федеральної Республіки Бразилія Нельсон Азаведо ЖОБІНЬ.

"Ми зацікавлені в обміні досвідом в питаннях реформування і розвитку наших армій, посиленні співпраці на рівні видів збройних сил обох країн, обміні слухачами вищих військових навчальних закладів", - розповів про перспективні напрями співпраці міністр оборони України.

М. ЄЖЕЛЬ підкреслив, що, безумовно, знаковим для України і Бразилії є спільний проект "Алкантара Циклон Спейс", у рамках якого за участю фахівців Міністерства оборони України буде створений ракетно-космічний наземний комплекс "Циклон - 4”.

Крім того, М. ЄЖЕЛЬ запропонував бразильській стороні розглянути можливість участі в реалізації проекту "Корвет" та інших проектах в галузі військово-технічної співпраці.

У свою чергу державний міністр оборони Бразилія Н.А.ЖОБІНЬ підкреслив, що бразильська сторона готова у найкоротші терміни створити відповідні комісії і підкомісії, які займатимуться реалізацією досягнутих домовленостей у рамках військової і військово-технічної співпраці.

Також під час переговорів керівники оборонних відомств України і Бразилії обмінялися досвідом в питаннях підготовки кадрів, створенні професійного сержантського корпусу. Сьогодні ж бразильська військова делегація відвідала державне підприємство Міноборони України "Центральний проектний інститут", де пройшла презентація проекту ракетно-космічного наземного комплексу "Циклон - 4”.

Протягом 16-17 вересня представники бразильської військової делегації планують відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу України.