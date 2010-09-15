ГОЛОВНЕ на 15 вересня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



На сьогодні уряд погасив борг з повернення податку на додану вартість (ПДВ) облігаціями на понад 13 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні у коментарі журналістам.

"На сьогодні вже зараховано нашим підприємствам більше 13 млрд. ПДВ-облігацій. Залишається 3,3 млрд. грн., які треба повернути. Я думаю, що вони будуть повернені до кінця місяця, тому що залишилися дрібні компанії (кому треба повернути ПДВ - УНІАН). Їх багато, але просто складний механізм повернення", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому зазначив, що на сьогодні дисконт ПДВ-облігацій складає 18-19%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред'явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила об'єм протермінованої заборгованості.

Як повідомляло "Дзеркало тижня" з посиланням на інформоване джерело, Кабінет міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти з випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн.

ПДВ-облігації випускають для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що складає 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обороту паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситимуть по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.

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У серпні 2010 року річна інфляція (серпень до серпня) в зоні євро складала 1,6% проти 1,7% в липні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 2,0% проти 2,1% у липні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем, у серпні 2010 р. була зареєстрована інфляція у 0,2% у єврозоні і в ЄС- 27.

У серпні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (- 1,2%), Латвії (- 0,4%) та Німеччині (1,0%).

Найбільша річна інфляція у серпні зафіксована в Румунії (7,6%), Греції (5,6%) та Угорщині (3,6%).

У серпні 2009 року річна інфляція складала "мінус" 0,2% в зоні євро і 0,6% в ЄС- 27.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9210 грн./дол., до 12:00 ціни виросли до 7,9240/7,9325 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9320/7,9410 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9282 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2578 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2576/0,2579 грн./рубль. До закриття ціни знизилися - 0,2573/0,2576 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 30,8505 рублів за долар (+0,0555).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3020 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2865/10,2960 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,2735/10,2905 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли – 10,2910/10,3050 грн./євро.

ПЕК



НАК "Нафтогаз України" має намір найближчим часом, без попередження, відключити від газопостачання металургійні підприємства, які не погасили заборгованість за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, цей намір "Нафтогазу" готовий підтримати уряд.

"За останні півроку Мінпромполітики робило усі можливі кроки, щоб підприємства, що мають заборгованість, отримували газ для виробництва. Проте в цей момент міністерство нічого не може зробити. Ми можемо тільки попереджати підприємства", - сказав замміністра.

С. БІЛЕНЬКИЙ зазначив, що на поточному тижні міністерство надіслало на підприємства офіційні листи з проханням в найкоротші терміни погасити заборгованість за газ.

Він уточнив, що за останні три місяці заборгованість за газ на більшості підприємств ГМК істотно скоротилася, проте борги залишаються на досить серйозному рівні.

Заступник міністра повідомив, що "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" заборговував за газ 122,7 млн. грн., Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинского - 26,7 млн. грн., Алчевський металургійний комбінат - 21,3 млн. грн. "Інтерпайп Ніко Тьюб" - 15,3 млн. грн., металургійний завод Краматорська - 9,3 млн. грн..

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Завод з фабрикації ядерного палива, до будівництва якого Україна планує приступити в 2011 році, повинен освоїти повний цикл виготовлення тепловиділяючих складок (ТВС) до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів президент НАЕК "Енергоатом" Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ у Києві.

За його словами, програмою розвитку власного уранового виробництва передбачено, що до 2013 року завод освоїть технологію зборки ТВС, а надалі - технологію виготовлення трубок реконверсії урану, спікання паливних таблеток.

"Головне завдання - освоєння виготовлення складок. До 2015 року ми повинні повністю забезпечити нові блоки АЕС паливом", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ "ТВЕЛ" (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США). Переможцем конкурсу визнаний російський державний концерн "ТВЕЛ". Відповідне рішення прийняла міжвідомча комісія 2 вересня 2010 року.

Після надання повідомлень учасникам конкурсу планують, що міжвідомча комісія передасть документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету міністрів України з рекомендацією визначити партнером з будівництва заводу ВАТ "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.

АПК



Україна з початку маркетингового року (липень 2010 р. - червень 2011 р.) експортувала 2,8 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у бесіді з журналістами директор Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН.

Він уточнив, що минулого року на вказану дату було експортовано 5 млн. тонн зерна.

За словами А. РОЗГОНА, сьогодні спостерігаються труднощі в закупівлі пшениці 4-го і 5-го класів.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК у кінці липня заявив, що з урахуванням внутрішньої потреби споживання продовольчого зерна держава зможе експортувати близько 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Довідка УНІАН. Україна у 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 МР - 24,5 млн. тонн.

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Мінагрополітики знизило прогноз експорту зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 - липень 2011) до 12,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що прогноз експорту зерна понижений за рахунок зниження прогнозу експорту кукурудзи на 900 тис. тонн. При цьому А. РОЗГОН підкреслив, що це попередні прогнози і вони можуть бути змінені за результатами проведення збиральної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує урожай зерна в 2010 році на рівні 40-42 млн. тонн проти 46 млн. тонн у 2009 році. Експорт зерна з України в поточному маркетинговому році раніше оцінювався в 15-17 млн. тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) нещодавно понизило прогноз урожаю зерна в Україні у 2010 році на 6,2 млн. тонн - до 38,75 млн. тонн, а прогноз експорту - на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.

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В Україні на 1 вересня 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 18,2 млн. тонн зерна, що на 30% менше проти 1 вересня 2009 р., зокрема, 11,9 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн кукурудзи і 0,5 млн. тонн жита. Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

Безпосередньо у аграрних підприємствах зберігалося 11,4 млн. тонн зерна (на 26% менше показника 2009 р.), зокрема, 7,2 млн. тонн пшениці, 2,7 млн. тонн ячменю, 0,4 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита. Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства мали в наявності 6,8 млн. тонн зерна (на 36% менше), зокрема, зернозберігаючі – 5 млн. тонн (на 32% менше).

Запаси насіння соняшнику склали 0,6 млн. тонн (на 48% більше, ніж на 1 вересня 2009 р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,3 млн. тонн (на 43% більше).

Міжнародні відносини

Кабінет міністрів України і уряд Федеральної Республіки Бразилія підписали Угоду про співпрацю в оборонній сфері.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси і інформації Міністерства оборони України, угоду підписали сьогодні в Києві міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ і державний міністр оборони Федеральної Республіки Бразилія Нельсон Азаведо ЖОБІНЬ.

"Ми зацікавлені в обміні досвідом в питаннях реформування і розвитку наших армій, посиленні співпраці на рівні видів збройних сил обох країн, обміні слухачами вищих військових навчальних закладів", - розповів про перспективні напрями співпраці міністр оборони України.

М. ЄЖЕЛЬ підкреслив, що, безумовно, знаковим для України і Бразилії є спільний проект "Алкантара Циклон Спейс", у рамках якого за участю фахівців Міністерства оборони України буде створений ракетно-космічний наземний комплекс "Циклон - 4”.

Крім того, М. ЄЖЕЛЬ запропонував бразильській стороні розглянути можливість участі в реалізації проекту "Корвет" та інших проектах в галузі військово-технічної співпраці.

У свою чергу державний міністр оборони Бразилія Н.А.ЖОБІНЬ підкреслив, що бразильська сторона готова у найкоротші терміни створити відповідні комісії і підкомісії, які займатимуться реалізацією досягнутих домовленостей у рамках військової і військово-технічної співпраці.

Також під час переговорів керівники оборонних відомств України і Бразилії обмінялися досвідом в питаннях підготовки кадрів, створенні професійного сержантського корпусу. Сьогодні ж бразильська військова делегація відвідала державне підприємство Міноборони України "Центральний проектний інститут", де пройшла презентація проекту ракетно-космічного наземного комплексу "Циклон - 4”.

Протягом 16-17 вересня представники бразильської військової делегації планують відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу України.

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Польсько-російські переговори з питань постачань газу за участю представників Європейської комісії відбудуться у суботу, 18 вересня, у Москві.

Про це повідомив російський посол в Польщі Олександр АЛЄКСЄЄВ.

За словами посла, якого цитують польські ЗМІ, Росію на переговорах представлятиме заступник міністра з питань енергетики Анатолій ЯНОВСЬКИЙ.

О. АЛЄКСЄЄВ зазначив, що сторони планують обговорити зауваження Європейської комісії до затвердженої польським урядом на початку цього року нової газової угоди з Росією.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше прийти до згоди. Також ми зацікавлені в тому, щоб наші польські партнери не мали жодних проблем з боку Єврокомісії", - заявив посол. Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагає від Польщі змінити запис затвердженої, але ще не підписаної угоди з Росією, яка надає ексклюзивне право росіянам до 2045 року користуватися ямальским газопроводом.

Згідно з європейським законодавством, держави ЄС повинні надавати рівний доступ до транзитної інфраструктури усім бажаючим компаніям.

Довідка УНІАН. Польща з початку 2009 року намагається домовитися з Росією про додаткові постачання газу, які країна втратила через виключення зі схеми постачань швейцарського трейдера "РосУкрЕнерго".

Після року переговорів полякам вдалося погодити текст нової міжурядової угоди, яка визначає умови постачань газу в Польщу до 2037 року і транзиту польською територією російського газу до 2047 року. Угоду планували підписати у квітні, але і досі цього не сталося через зауваження Європейської комісії.

У жовтні-листопаді Польща може бути вимушена обмежувати постачання газу промисловості, якщо доти їй не вдасться підписати цей договір.

Будівництво



На реалізацію в Україні державної цільової програми будівництва доступного житла на період 2010-2017 рр., затвердженої урядом, у вересні виділено 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РІСУХІН.

Він нагадав, що реалізація програми покладена на Міністерство регіонального розвитку і будівництва. У 2010 році на реалізацію програми передбачено виділити понад 330 млн. грн. "За рішенням міжвідомчої комісії, створеною Мінрегіонбудом, відібрано 70 об'єктів в 34 містах України, які можуть брати участь у цій програмі. Не залученіпдоки Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська області і місто Севастополь", - сказав Л. РІСУХІН.

За його словами, на сьогодні дано позитивне рішення по 23 об'єктах у 8 областях, зокрема в Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій, Київській, Луганській і Чернівецькій областях.

Крім того, в областях вже зарезервовано близько 600 земельних ділянок загальною площею понад 2 тис. га для будівництва доступного житла. Частину коштів, виділених у вересні, планують скерувати на будівництво інженерних мереж і транспортної інфраструктури на ділянках.

Також за словами Л. РІСУХІНА, на сьогодні у чергах на житло стоїть понад 1,2 млн. сімей. Очікують, що близько 3 тис. сімей зможе заплатити 70% вартості житла. Нагадаємо, інші 30% покриваються за рахунок коштів програми.

Окрім цього, Л. РІСУХІН повідомив, що Фонд звернувся в уряд з пропозицією випустити облігації під державні гарантії на суму понад 500 млн. грн., що дозволить надавати кредити сім'ям, які не можуть заплатити 70% вартості житла на рівні до 14% річних.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА сказав, що міністерство заявляє про початок будівництва доступного житла в поточному році.

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Міністерство регіонального розвитку і будівництва України внесло норму про відміну податку на додану вартість (ПДВ) на будівельно-монтажні роботи при будівництві доступного житла в допрацьований проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

"Допрацьований останній варіант Податкового кодексу. Наша пропозиція про те, щоб з будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла і житла, що будується за державні кошти, зняти податок на додану вартість, пройшла. І у разі прийняття Податкового кодексу з наступного року на цих об'єктах ПДВ ми платити не будемо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні Міністерство регіонального розвитку і будівництва мало намір внести норму про відміну податку на додану вартість на будівельно-монтажні роботи при будівництві доступного житла в проект Податкового кодексу у другому читанні.

У міністерстві пояснили, що після того, як норма про відміну ПДВ на будівництво житла обговорювалася в Міністерстві фінансів, її вилучили з проекту Податкового кодексу, зважаючи на витрати на суму понад 2,6 млрд. грн.

Мінрегіонбуд вніс поправку, згідно з якою звільнення від ПДВ стосуватиметься не усього житлового будівництва, а тільки будівництва доступного житла.

9 червня уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість будівельних робіт при зведенні житла. Такий крок дозволить здешевити житло до 8%.

Соцполітика

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив з 1 вересня цього року мінімальну допомогу безробітним на рівні 480 грн.

Це передбачається постановою правління фонду від 19 серпня 2010 року №190, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 7 вересня 2010 року №790/18085. Текст документа розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно ухвалі, для осіб, які протягом року до моменту втрати роботи працювали менше 26 календарних тижнів, а також для осіб, охочих відновити діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, встановлюється мінімальний розмір допомоги по безробіттю: з 1 вересня 2010 року – 480 грн., з 1 жовтня – 490 грн., з 1 грудня – 500 грн.

Крім того, для застрахованих осіб, які протягом року до втрати роботи працювали в умовах повного або неповного робочого дня не меншого 26 календарних тижнів і платили страхові внески, встановлюються такі мінімальні розміри допомоги по безробіттю: з 1 вересня 2010 року – не менше 665 грн., з 1 жовтня – не менше 680 грн., з 1 грудня – не менше 700 грн.

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У серпні в Україні на 10 робочих місць претендували 48 осіб (на 1 січня ц.р. – 83 людини).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 24% – до 416,1 тис. людей (на 1 серпня 2010 року – 413 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. людей).

На 1 вересня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 87,4 тис. людей (на 1 січня 2010 року – 65,4 тисяч, на 1 серпня ц.р. – 81,2 тис. людей).

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Майже дві третини киян (63,7%) вважають, що події в Києві розвиваються в неправильному напрямі.

Про це повідомив УНІАН директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, посилаючись на результати опитування, проведеного Центром Разумкова в столиці.

Протилежної думки дотримуються тільки 13,1% респондентів, а майже чверть (23,2%) опитаних не змогли визначитися з відповіддю на питання.

Результати опитування свідчать, що більшість киян (55,8%) вважають що районні ради в місті Києві потрібні. Протилежної думки дотримується близько чверті (25,2%) опитаних, інші респонденти не змогли визначитися з відповіддю на питання.

А. БИЧЕНКО зазначив, що найбільш однорідною є громадська думка щодо того, хто має бути головою виконавчої влади у Києві. Переважна більшість киян (83,1%) вважають, що головою КМДА обов'язково має бути обраний на виборах міський голова, і тільки 6,8% вважають, що голову КМДА повинен призначати Президент України на власний розсуд. 10% респондентів не дали відповіді на питання.

***Телефонне опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 12 вересня 2010 року в місті Києві. За випадковою вибіркою опитано 408 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 5%.

(УНІАН)

