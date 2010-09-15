Курс НБУ на 16.09.10

Офіційний курс НБУ на 16.09.10 100 USD – 791.9200 (15 вересня – 791.8200) 100 EUR – 1028.6249 (15 вересня – 1017.4887) 10 RUR – 2.5761 (15 вересня – 2.5788) Облікові курси банківських металів на 16.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-100605.52 (15 вересня-99234.84) 961 XAG 10 Срібло-1618.68 (15 вересня-1608.19) 962 XPT 10 Платина-125915.28 (15 вересня-124315.74) 964 XPD 10 Паладій-43634.79 (15 вересня-42995.83)

Офіційний курс НБУ на 16.09.10 100 USD – 791.9200 (15 вересня – 791.8200) 100 EUR – 1028.6249 (15 вересня – 1017.4887) 10 RUR – 2.5761 (15 вересня – 2.5788) Облікові курси банківських металів на 16.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-100605.52 (15 вересня-99234.84) 961 XAG 10 Срібло-1618.68 (15 вересня-1608.19) 962 XPT 10 Платина-125915.28 (15 вересня-124315.74) 964 XPD 10 Паладій-43634.79 (15 вересня-42995.83)

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