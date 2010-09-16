Анонс на 16 вересня

Європейська Бізнес Асоціація проведе прес-сніданок на тему: "Чим зумовлено стрімке зростання цін на молочну продукцію"?. Відбудеться презентація аналізу ситуації на ринку молочних продуктів, який проводив комітет з молочної продукції Європейської Бізнес Асоціації. Учасники: Ганна Деревьянко, виконавчий директор ЄБА; Даріо Маркетті, голова комітету ЄБА з молочної продукції; Наталія Фесюн, ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат"; Андрій Наумов, ВАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"; Ренато Рузчик, ЗАТ "Лакталіс-Україна"; Олександр Сліпчук, ТОВ "Укрпродукт».

***

Відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадовців органів державної влади і арешту екс-голови Державної митної служби Макаренка.

***

Відбудеться пленарне засідання VІ сесії Київської міської ради VI скликання.

***

Брифінг заступника голови КМДА Руслана Крамаренка і начальника Головного фінансового управління Володимира Репіка на тему: "Бюджет міста Києва на 2010 рік". Брифінг відбудеться після розгляду Київрадою питань "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" і "Про внесення до рішення Київради від 14.05.10 № 749/4232 "Про Програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік".

***

Круглий стіл, присвячений обговоренню питання впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Організатори: парламентський Комітет з питань фінансів і банківської діяльності за технічної підтримки Проекту USAID "Розвиток ринків капіталу".

***

Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

***

Прес-конференція на тему: "Енергетична санація житлових масивів у Східній Європі". Під час прес-конференції провідні експерти у галузі політики, управління і планування розвитку міст зі Східної Німеччини, Східної Європи і України представлять свої підходи і досвід створення інтегрованих концепцій розвитку міст і санації житлових масивів.

***

Прес-конференція на тему: "Вони пішли, обіцяли повернутися. Коли в Україні наступить інвестиційний рай"? .Учасники: Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру "Бюро економічних і соціальних технологій"; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства.

***

12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація ярмарку органічних продуктів "Органічний дивограй". Ярмарок відбудеться 25 вересня об 11-00 в Києві на Контрактовій площі. Організатори ярмарку: Асоціація виробників органічної продукції "Біолан Україна"; Торговий Дім "Органік Ера". Партнери: Швейцарський аграрний інститут SHL (Швейцарія); Дослідний інститут органічного сільського господарства FIBL (Швейцарія). Питання: Які продукти мають право називатися органічними? Чи є вони в Україні? Наскільки корисними і безпечними вони є для вашої сім'ї? Яке харчування потрібне дітям? Де можна знайти такі продукти? Учасники: Василь Пиндус, голова Правління Асоціації "Біолан Україна"; Даша Малахова, керівник проекту "Дитяча кулінарна школа", актриса, ведуча; Віктор Шуткевич, заступник директора Швейцарського бюро співпраці; Олена Березовська директор ТД "Органік Ера".

***

13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Позиція трудового колективу Іллічівського порту щодо рейдерського захоплення контейнерного терміналу порту іноземним приватним підприємством". Учасники: голова Профспілки робітників морського транспорту Іллічівського морського торговельного порту Сергій Бризгалов; докери-механізатори: Володимир Федюк, Олександр Бєлогорцев і змінний помічник капітана Руслан Слюсар.

***

В Окружному Адміністративному суді м. Києва відбудеться перше засідання у справі за позовом Національного форуму профспілок України до Національної комісії регулювання електроенергетики України про визнання протиправним і відміну Постанови № 812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення. Перед початком засідання о 13:15 відбудеться брифінг заступника голови Національного форуму профспілок України Григорія Кабанченка, який оприлюднить позицію і подальші дії профспілок у зв'язку з підвищенням цін на газ для населення з 1 серпня 2010 року на 50%.

***

Почнеться засідання опозиційного уряду.

***

Відбудеться брифінг за участю заступника міністра економіки України Ірини Крючкової про останні показники розвитку вітчизняної економіки. Під час прес-конференції заступник міністра розповість про макроекономічну ситуацію, що склалася у січні-серпні 2010 року, про розвиток окремих видів економічної діяльності, про ситуацію в банківській системі, а також про перспективи розвитку економіки у 2011 році.