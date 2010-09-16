До 29 жовтня підключення сигналізації Держслужби охорони коштуватиме 1 гривню – МВС

З 15 вересня до 29 жовтня у рамках соціальної акції Державної служби охорони «Квартира під охорону» монтажні роботи і підключення на пульт охорони ДСО коштуватимуть 1 гривню.

Про це йдеться у надісланому УНІАН повідомленні Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України.

“Як показує досвід Державної служби охорони, вже один тільки факт наявності охоронної сигналізації примушує відмовитися від злочину 50% квартирних злодіїв. Інші 50% майже в повному складі опиняються у службовій машині ДСО, а пізніше – у райвідділу”, – йдеться у повідомленні.

У МВС також зазначають, що цього року від крадіжок постраждали господарі 26 тис. 33 квартир у всіх регіонах України. Значну кількість цих злочинів розкрито, але не завжди можна повернути вкрадене і відновити відчуття безпеки, констатують у ДЗГ.

“Згідно щорічній статистиці, більшість таких крадіжок, припадає на літні місяці (період відпусток), і свята – Пасхальні, Новорічні тощо – коли багато людей від’їжджають, залишаючи свої оселі без нагляду”, – повідомляє міліція.

У цьому контексті департамент наводить аргументи на користь послуг ДСО. «Існує й інша статистика: зі 100 тис. осель, що перебувають під надійною охороною ДСО, у 2010 році не було обікрадено жодної. Підрозділам Служби за вісім місяців цього року попереджено 26 спроб проникнення до осель, що охороняються, а 29 зловмисників затримано «на гарячому», – йдеться у повідомленні.