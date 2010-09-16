Янукович обіцяє карати розкрадачів «каленим залізом»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє карати «каленим залізом» всіх, хто спокуситься на власність українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового з`їзду суддів.

«Я скажу так: каленим залізом, каленим залізом будемо вижигати, щоб всі ті знали, хто торкається руками до власності всього українського народу, будуть за це страждати і будуть покарані. Це буде так», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Також Президент України Віктор виступає за зменшення кількості покарань, пов`язаних із позбавленням волі.

«На часі - здійснення реформи кримінальної юстиції. Кримінальне переслідування повинно здійснюватися з неухильним дотриманням прав і свобод людини у повній відповідності до європейських стандартів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «у системі кримінальних покарань повинно домінувати покарання, не пов`язане з позбавленням волі. А прокуратура й адвокатура будуть реформовані з тим, щоб вони відігравали провідну роль у кримінальному процесі на засадах змагальності».

В.ЯНУКОВИЧ також обіцяє викорінити телефонне право у судах.

«Практику телефонного права ми будемо рішуче викорінювати, незважаючи на особистості», - наголосив Президент.