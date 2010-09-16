Рада ЄС схвалила угоду про створення зони вільної торгівлі з Південною Кореєю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ.

Угода була парафована 15 жовтня 2009 року. Сторони планують підписати її під час саміту ЄС - Південна Корея, який відбудеться у Брюсселі 6 жовтня.

Згідно з попередніми домовленостями, угода почне застосовуватися з 1 липня 2011 року.

Документ передбачає скасування сторонами 98,7% мит для продуктів промисловості та сільського господарства протягом 5 років.

Найближчим часом угода буде спрямована на ратифікацію до Європарламенту та парламентів країн-членів Європейського Союзу.

Південна Корея є восьмим найбільшим торговельним партнером Євросоюзу, а ЄС – другим за обсягами найбільшим партнером Південної Кореї.