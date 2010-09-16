ГОЛОВНЕ на 16 вересня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Валовий зовнішній борг України за II квартал цього року збільшився 1,714 млрд. дол., або на 1,7%, і на 1 липня 2010 року становив 104,549 млрд. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг сектору державного управління за зазначений період збільшився на 10% - до 19,358 млрд. дол., борг сектору органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 3% - до 5,855 млн. дол.

За даними НБУ, борг банківського сектору України в І кварталі зменшився на 4% - до 28,237 млрд. дол. Головним чинникам такого скорочення стало зменшення довгострокових зобов`язань банків на 1,239 млрд. дол. – до 23,444 млрд. дол. Короткостроковий борг банків у цілому становив 4,7 млрд. дол. і порівняно з початком року істотно не змінився.

Зовнішній борг інших секторів економіки зріс на 3% - до 45,965 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2009 році скоротився на 1,4%, або на 1,472 млрд. дол., і на 1 січня 2010 року становив 103,323 млрд. дол.

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента за зобов`язаннями в іноземній і національній валютах України на рівні "В" зі "стабільним" прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби агентства.

Згідно із повідомленням, також підтверджені короткостроковий РДЕ України на рівні "В" і стеля рейтингу країни - також на рівні "В".

В агентстві зазначають, що, у цілому, як і наданий у липні 2010 року, рейтинг дефолту емітента за зобов`язаннями в іноземній і національній валютах "В" зі "стабільним" прогнозом відображає ознаки економічного зростання, поліпшення стабільності внутрішньополітичної середовища після президентських виборів, зниження фінансової нестійкості, а також підписання нової кредитної угоди з МВФ.

Разом з тим, рейтингове агентство відзначає значні ризики в короткостроковій перспективі, що пов`язано зі збереженням кризових явищ у банківській системі, високим валовим обсягом зовнішньої заборгованості, а також значним дефіцитом бюджету та в цілому держпотребою у фінансуванні.

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Рефінансування комерційних банків Національним банком України (НБУ) з метою подальшого кредитування представників реального сектора економіки на сьогодні не є актуальним.

Про це йдеться у листі Нацбанку №40-112/4331-15613, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, у лютому 2010 р. Нацбанк своєю постановою №47 ввів рефінансування і надання кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри.

«На сьогодні використання вказаних інструментів для підтримки ліквідності банків не є актуальним, - йдеться у листі НБУ. - На сьогодні, коли банківська система має надлишок коштів, найбільш актуальним є питання відсутності платоспроможних позичальників».

На вимогу МВФ Нацбанк скасував постанову №47 своїм новим циркуляром (постанова №327 від 13 липня 2010 р.), яким наказує, що регулятор може надавати стабілізаційні кредити платоспроможним банкам на строк до 90 днів з можливістю продовження терміну користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку – 450 днів. Розмір процентної ставки за стабкредитами визначається у річних відсотках на рівні облікової ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка є плаваючою. Стабкредити видаються під основне і додаткове забезпечення.

Серед іншого, у своєму листі №40-112/4331-15613 НБУ вказує, що «несвоєчасне повернення кредитів, які надані за рахунок емісійних коштів, може спровокувати загострення кризових явищ».

Як повідомлялося, за даними НБУ, залишок заборгованості банків за кредитами, одержаними у порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., з яких більш як 70% – це пролонгована заборгованість.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9425 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9310/7,9380 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 7,9340/7,9460 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:10 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9150/7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2564 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2560/0,2563 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2566/0,2569 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 30,8920 рублів за долар (+0,0415).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3026/1,3028 дол./євро, а на 15:00 зросли до 1,3080/1,3082 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3225/10,3370 грн./євро, на 12:00 ціни встановилися на рівні 10,3235/10,3355 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору – 10,3855/10,4035 грн./євро.

Фондовий ринок



Єврокомісія дала дозвіл на придбання компанією Metinvest B.V., зареєстрованій у Нідерландах, акцій ЗАТ “Ілліч-Сталь” і ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийняте 15 вересня.

Згідно з повідомленням прес-служби Єврокомісії, Metinvest B.V. в результаті операції одержить монопольний контроль над цими компаніями.

Придбання акцій розглядалося Єврокомісією за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2010 року на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на купівлю 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 рази – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

Соцполітика



В Україні 67% пенсіонерів одержують пенсію до 1000 грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу, присвяченого обговоренню питання запровадження накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду у 2008 році становив 17 млрд. грн., поточного року його вдалося з 29 млрд. грн. знизити до 26 млрд. грн. Проте для усунення дефіциту бюджету ПФ необхідно вжити ряд заходів, зокрема, обмежити максимальний розмір пенсій, збільшити пенсійний стаж, запровадити стимули для працівників, щоб вони залишалися працювати після досягнення пенсійного віку, а також розглянути питання про введення індикативної заробітної плати.

Крім того, відзначив С.ТІГІПКО, для введення в Україні другого рівня пенсійного забезпечення необхідно розвивати фондовий ринок, а також спрямувати соціальну політику на легалізацію заробітної плати.

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Окружний адміністративний суд Києва сьогодні почав розгляд справи за позовом Національного форуму профспілок України (НФПУ) до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про визнання незаконної і скасування постанови НКРЕ № 812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО перед судовим засіданням, підставою для позову стало те, що дану постанову від 13 липня 2010 року не було узгоджено із Спільним представницьким органом профспілок.

«Жодних розрахунків, які задовольнили б профспілки, на сьогодні немає», - відзначив Г.КАБАНЧЕНКО.

Він також повідомив, що суд не скасує підвищення цін на газ для населення на час розгляду справи. «Суд не розглянув нашу вимогу про скасування тієї постанови НКРЕ на час судового розгляду справи. Суд зволікав і до справжнього моменту не розглянув… Ціни вже діють, а розгляд (справи в суді – УНІАН) затягуватиметься», - сказав заступник голови НФПУ.

Крім того, НФПУ вимагатиме, щоб дане питання розглядали троє суддів, а також щоб позов профспілок був відокремлений від позовів політичних партій.

«Ми не проти того, щоб підвищувалися ціни на газ, ми проти того, що не всі можуть це оплачувати, необхідно спростити субсидії і необхідно розв’язувати питання про підвищення заробітної плати», - підкреслив Г.КАБАНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (з ПДВ).

ПЕК

НАК «Нафтогаз України» домагатиметься повернення 1,7 млрд. дол. боргу компанії "РосУкрЕнерго", який переуступлено згідно з договором з ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, виступаючи сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу і розслідування фактів діяльності компанії "РосУкрЕнерго".

Зокрема, відповідаючи на запитання голови ТСК Романа ЗВАРИЧА, чи українська сторона наполягатиме на поверненні даного боргу, Ю.БОЙКО сказав, «якщо ви питаєте, чи заберемо ми (борг – УНІАН), я вам скажу, що заберемо».

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання Р.ЗВАРИЧА, чи є сьогодні договір переуступки боргу чинним, міністр сказав: «Юристи дали висновок, що він чинний».

Водночас Ю.БОЙКО ухилився від прямої відповіді Р.ЗВАРИЧУ, чи вважає діючий уряд законними операції, виконані з 11 млрд. кубометрів газу в українських сховищах в 2009 році, оскільки це є одним з принципових моментів побудови захисту української сторони в судових тяжбах, які на даний час ведуться в українських судових інстанціях.

«Нам дуже складно сьогодні розповідати нашим міжнародним аудиторам, як і навіщо було проводити ці трансакції (по 11 млрд. – УНІАН)», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня п.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

Наприкінці серпня в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що НАК "Нафтогаз України" і «РосУкрЕнерго» нібито вже узгоджували схему повернення 12 млрд. кубометрів газу.

Суперечка між компаніями має бути розглянута у Вищому господарському суді, і у разі рішення на користь «РосУкрЕнерго» "Нафтогаз" протягом кількох днів спише газ на користь швейцарської компанії.

Проте потім НАК скористається правом вимоги від «РосУкрЕнерго» 1,7 млрд. доларів за договором переуступки боргу з "Газпромом". «РосУкрЕнерго» нібито поверне цю суму у вигляді газу з розрахунку поточної імпортної ціни 248,72 доларів за тисячу кубометрів, тобто 6,8 млрд. кубометрів, а решту 5,2 млрд. кубометрів має продати на внутрішньому ринку через "УкрГазЕнерго" з мінімальною націнкою, завдяки чому значна частина прибутку залишиться на рахунках «РосУкрЕнерго».

13 вересня у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

15 вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив журналістів, що «Нафтогаз» не веде переговорів з компанією «РосУкрЕнерго» з питання виконання рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати.

Відповідаючи на запитання, чому «Нафтогаз» визнав у Стокгольмському арбітражному суді програшне для себе рішення, що нібито записано в його тексті, Є.БАКУЛІН заявив: «Розумієте, ви сьогодні ставите замовлені запитання. Тому мені б не хотілося вступати в цю полеміку, тому що в ній немає істини». «Ми діятимемо тільки в рамках закону у розв’язанні даного питання», - додав він.

При цьому Є.БАКУЛІН повідомив, що на даний момент НАК «Нафтогаз» жодних переговорів про форму і порядок відшкодування 11 млрд. кубометрів газу з «РосУкрЕнерго» не веде.

«Ми поки спілкуємося через суд», - заявив голова правління НАК «Нафтогаз України».

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Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань ситуації довкола рішення Стокгольмського арбітражу має відбутися 24 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання цієї ТСК заявив її голова Роман ЗВАРИЧ.

Він зауважив, що Комісія готова до попереднього завіту, але буде пропонувати, аби ВР погодилася продовжити її роботу ще на 2 місяці.

Р.ЗВАРИЧ повідомив, що ТСК до оголошення попереднього звіту більше нікого не запрошуватиме свідками. Це, зауважив він, відбудеться тільки після того, як ВР продовжить роботу ТСК. Зокрема, Комісія як свідків має намір запросити юридичних радників, представників компанії White & Case або “Магістри і партнери”.

Р.ЗВАРИЧ також висловив думку, що ТСК повинна з’ясувати причини змін у позиціях, які відбулися у третьому поданні НАК «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу, де знімаються будь-які згадки про високе керівництво Російської Федерації та керівництво “Газпрому” по цій справі, а також отримати інформацію щодо того, навіщо було змінювати позицію НАКу стосовно законності тих трансакцій та договорів, які були предметом спору в Стокгольмі.

«З вуст міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА ми сьогодні зрозуміли, що уряд змінив свою позицію. Якщо попередній уряд стояв на позиції, що ці трансакції були законними, то ми сьогодні почули, що вони були незаконними», - сказав він. При цьому Р.ЗВАРИЧ наголосив, що важко зрозуміти, як можна виграти апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу, якщо позиція так різко змінюється. «Думаю, що підказка, яку ми почули сьогодні, ховається в законності договору про уступки боргу, укладеного у 2009 році між НАКом і “Газпромом” – як ви самі почули, уряд стоїть на тій позиції, що цей договір чинний, а отже, “РосУкрЕнерго” є великим боржником перед Україною», - додав він.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що намагався кілька разів зв’язатися з керівником «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, однак це не вдалося. «Ми робили спроби, але там глухо», - наголосив він.

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У даний час заборгованість ДП «Вугілля України» перед ДП «Донецька залізниця» (ДЗ) за здійснення перевезень досягла 564,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Наголошується, що минулого року Донецька залізниця за дорученням Кабінету міністрів України від 24.04.2009 № 21802/2/1-09 зважаючи на ситуацію, що склалася на той момент в країні, тимчасово перевозила вантажі вугледобувних підприємств у борг. У результаті накопичилася дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств перед Донецькою залізницею, сума якої в даний час складає 564,7 млн. грн.

У прес-службі пояснили, що численні звернення керівництва Донецької залізниці до ДП «Вугілля України» і в Міністерство вугільної промисловості «не були почуті, і на сьогодні практичного рішення не мають».

За словами керівництва залізниці, ДП «Вугілля України» зайняло пасивну позицію щодо погашення заборгованості та ігнорує будь-які пропозиції Донецької залізниці з погашення дебіторської заборгованості.

Будівництво



Київрада затвердила Програму будівництва (придбання) доступного житла у столиці на 2010-2017 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 99 депутатів.

Програма буде реалізована у три етапи. Перший – 2010-2011 роки, 2,915 тис. квартир; другий – 2012-2013 роки, 7,6 тис. квартир; третій – 2014-2017 роки, 17,2 тис. квартир.

Загалом передбачено будівництво протягом семи років 27,7 тис. квартир для тих, хто зараз перебуває на квартирній черзі.

Фінансування програми заплановано за принципом 70/30: 70% вартості житла сплачує громадянин, а 30% - за кошти бюджету. Зокрема, 21% виділятиметься з державного бюджету України, а 9% – з міського. З 2010-го по 2017 рік з міського бюджету повинно бути виділено 1247,8 млн. грн.

«Житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних питань у місті, оскільки значна частина населення потребує покращення житлових умов. Враховуючи те, що квартирна черга у Києві налічує зараз понад 115 тисяч сімей, це програма є вкрай необхідною для мешканців столиці», - сказав секретар Київради О.ДОВГИЙ.

Програма будівництва доступного житла для черговиків квартирного обліку «50х50», «60х40» та «70х30» діє у Києві з 1998 року. За 12 років існування програми на її виконання з міського бюджету спрямовано 545 млн. грн., йдеться у повідомленні.

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Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду сьогодні озвучила суддя Юлія СМИРНОВА за позовом Генеральної прокуратури до ФК «Новий регіон» про визнання недійсним договору купівлі-продажу Головного управління комунальної власності КМДА 80% акцій ХК «Київміськбуд».

За її словами, суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генпрокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії щодо внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду».

Суд також вирішив задовольнити клопотання «Київміськбуду» про наявність доказів продажу акцій у повному обсязі. Зокрема, представник АТ «ХК "Київміськбуд" і ТОВ «Адрем» Олександра МАЛЕКО вимагає документи, які стали підставою для приватизації холдингу: в Української універсальної біржі, ГУ комунальної власності КМДА (наказ про продаж, інформація про хід і результат торгів), у ФК «Новий регіон», у Центру незалежної оцінки «Ако Експерт» (документи про оцінку 80% пакета акцій), у ТОВ «Адрем» (інформацію про власника 80% акцій «Київміськбуду» станом на 9 вересня ц.р.).

Під час засідання представник ГУ комунальної власності КМДА Антон ПУКАС нагадав, що приватизаційні документи управління за 2007-2010 рр. були вкрадені у представника комісії з питань власності разом з автомобілем.

Коментуючи рішення суду, О.МАЛЕКО зазначила, що в разі, якщо документи про продаж 80% акцій не буде надано, це не може стати підставою для визнання договору купівлі-продажу недійсним.

«Підставою є невідповідність операції на момент її здійснення законам України. Це має бути доведене Генеральною прокуратурою», - пояснила вона.

Представник "Київміськбуду" також зазначила, що державна комісія з цінних паперів і фондового ринку на момент розслідування не змогла знайти місце розташування реєстратора через те, що компанія переїхала і зараз знаходиться по вулиці Суворова, 4/6. «Ми повідомили, як годиться, центральний апарат. Була публікація, було повідомлення всіх емітентів», - додала вона.

При цьому О.МАЛЕКО уточнила, що приміщення ТОВ «Адрем» орендує не в "Київміськбуду" (він знаходиться за тією ж адресою – УНІАН).

Представник «Київміськбуду» зазначила, що дане рішення суду не перешкодить акціонерам «Київміськбуду» провести збори. «Заборонили проводити перереєстрацію цих акцій. Корпоративні права жодним чином не обмежуються», - пояснила вона.

(Збори акціонерів «Київміськбуду» призначені на 5 і 7 жовтня. – УНІАН).

Оголошуючи рішення суду, суддя також зазначила, що у зв'язку з відсутністю представників ФК «Новий регіон», а також необхідністю надати додаткові документи, розгляд справи відкладається на 12 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЬОВ 2 вересня заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв'язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

У той же час голова ДКЦПФР зазначив, що згідно з угодою про купівлю комунального пакета "Київміськбуду" від 27 липня 2009 року, "Новий Регіон" мав був продати його протягом року.

Д.ТЕВЕЛЬОВ також повідомив, що під час перевірки правильності перереєстрації комунального пакета акцій реєстратором "Термінал-Реєстр" виникає сумнів у наявності повного обсягу документів, необхідних для реєстрації, зокрема, в повноважності підписуючих документи осіб, і важко оцінити шанси повернення пакета акцій у комунальну власність.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України в позові від 20 серпня 2010 року просить Госпсуд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов'язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" – ТОВ "Компанія "Термінал-Реєстр" і ТОВ "Адрем" – повернути акції Києву.

ДКЦПФР з 6 серпня ц.р. на виконання розпорядження Генпрокуратури припинила на шість місяців обіг акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

Погода



Завтра у західних областях України вранці та вдень очікуються дощі, на Закарпатті та у Карпатах сильні.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°, у Карпатах протягом доби 6-11°. У північних та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози, температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без опадів. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

Вітер в Україні південно-західний та південний, 5-10 м/с, вдень на заході подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-23°, у Дніпрі біля Києва 18°.

(УНІАН)

