Курс НБУ на 17.09.10.

Офіційний курс НБУ на 17.09.10 100 USD – 791.9200 (16 вересня– 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (16 вересня – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (16 вересня – 2.5761) Облікові курси банківських металів на 17.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 вересня-100605.52) 961 XAG 10 Срібло-1644.03 (16 вересня-1618.68) 962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 вересня-125915.28) 964 XPD 10 Паладій-43634.79 (16 вересня-43634.79)

Офіційний курс НБУ на 17.09.10 100 USD – 791.9200 (16 вересня– 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (16 вересня – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (16 вересня – 2.5761) Облікові курси банківських металів на 17.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 вересня-100605.52) 961 XAG 10 Срібло-1644.03 (16 вересня-1618.68) 962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 вересня-125915.28) 964 XPD 10 Паладій-43634.79 (16 вересня-43634.79)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter