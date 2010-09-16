Курс НБУ на 17.09.10.
19:54, 16 вересня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.09.10 100 USD – 791.9200 (16 вересня– 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (16 вересня – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (16 вересня – 2.5761) Облікові курси банківських металів на 17.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 вересня-100605.52) 961 XAG 10 Срібло-1644.03 (16 вересня-1618.68) 962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 вересня-125915.28) 964 XPD 10 Паладій-43634.79 (16 вересня-43634.79)
Офіційний курс НБУ на 17.09.10
100 USD – 791.9200 (16 вересня– 791.9200)
100 EUR – 1035.6730 (16 вересня – 1028.6249)
10 RUR – 2.5527 (16 вересня – 2.5761)
Облікові курси банківських металів на 17.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 вересня-100605.52)
961 XAG 10 Срібло-1644.03 (16 вересня-1618.68)
962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 вересня-125915.28)
964 XPD 10 Паладій-43634.79 (16 вересня-43634.79)
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