Анонс на 17 вересня

* Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України.

* Почне роботу Форум фінансової стабільності 2010. Організатор - Компанія ДАГДА. Учасники: Джеймс Т.Хітч, голова представництва Baker & McKenzie CIS Limited; Макс Альєр, представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні; Маріус Вісмантас, координатор діяльності Усесвітнього банку у фінансовому і корпоративному секторах України, Білорусі і Молдови; Олександр Павлов, старший банкір, керівник відділу фінансових організацій; Тетяна Єфименко, зам.міністра фінансів України, та ін.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція наглядової Ради ЗАТ "Житомирські ласощі" на тему: "Іноземних інвесторів ЗАТ “Житомирські ласощі” в Україні грабують руками суддів”. Впродовж останніх трьох місяців групою осіб, за сприяння судових органів, здійснюється план заходів щодо усунення Delta Capital SA (Дельта капітал СА), компанії, яка володіє 95,07% статутного капіталу ЗАТ «Житомирські ласощі», від управління ЗАТ «Житомирські ласощі». Кому вигідне захоплення корпоративних прав, що належать швейцарській компанії? Як судова система використовується в рейдерских схемах? Як легітимного інвестора позбавляють права призначати професійного керівника Товариства? Хто повинен бути гарантом надійності зобов`язань держави перед іноземними інвесторами і чому ці гарантії не діють сьогодні? Учасники: голова наглядової Ради ЗАТ "Житомирські ласощі" Юрій Лещинський; член наглядової Ради ЗАТ "Житомирські ласощі" Роман Катцнельсон; представник Дельта Кепітал Еверт Браам.

* Прес-конференція на тему: «Остаточний варіант Податкового кодексу: до чого дійшли автори?». Учасники: Заслужений економіст України Олександр Кирш; член Ради підприємців при КМУ Віктор Лисицький; президент "Центру ринкових реформ України" Володимир Лановий; зам.директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій Новицький.

* Відбудеться брифінг зам.міністра праці і соціальної політики України Костянтина Ващенко. У 14-00 почне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю керівництва Мінпраці. Телефон гарячої лінії 254-05-65.

* Під головуванням Віце-прем`єр-міністра України Бориса Колесникова відбудеться засідання круглого столу з представниками легкої промисловості на тему: «Будуємо Україну разом з бізнесом! Оновлена легка промисловість - це додаткові 1 млн. високооплачуваних робочих місць». У заході також візьмуть участь: голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, представники вітчизняних і закордонних підприємств легкої промисловості, галузевих організацій.