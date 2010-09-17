У Дніпропетровську скоєно замах на бізнесмена Корбана

Сьогодні вдень у Дніпропетровську було скоєно замах на відомого бізнесмена Геннадія КОРБАНА.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався о 14.20 у кафе «Паппіроні», розташованому на вулиці Яворницького, 12б (район Центрального парку ім. Шевченка), де перебували Г.КОРБАН та його знайомий.

За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій спрацював під диваном на літньому майданчику, де відпочивали обидва чоловіки. За попередніми даними, внаслідок вибуху один із чоловіків отримав черепно-мозкову травму, інший – опіки. Також постраждали дві дівчини, які проходили поруч.

Потерпілі госпіталізовані, загрози для їхнього життя немає.

За словами керівника Центру громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексія ЩЕРБАТОВА, причини вибуху з’ясовуються, район надзвичайної події перекрито.

За даними джерела у правоохоронних органах, другим потерпілим є дніпропетровський бізнесмен Геннадій АКСЕЛЬРОД.