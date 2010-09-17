Янукович і Медведєв у рамках міжнародного автопробігу прибули на Сумщину

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у рамках міжнародного автопробігу Санкт-Петербург – Москва - Київ прибули у місто Глухів Сумської області. Кожен з них перебував за кермом ретро-автомобіля “Побєда”.

Як передає кореспондент УНІАН, глави держав приєдналися до міжнародного автопробігу сьогодні у Брянській області РФ.

Кожен з них особисто проїхав за кермом автомобіля близько 45 кілометрів з селища Хомутівка (Брянська область Росії) до Глухова. На території РФ колону очолював Д.МЕДВЕДЄВ, на території України – В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ керував ретро-автомобілем “Побєда” коричневого кольору, який має кузов кабріолет.

Д.МЕДВЕДЄВ прибув до України на класичній білій “Побєді”, яка є його власністю.

На обох автомобілях встановлені номери з написом “Дружба”.

Колону автопробігу на чолі з президентами двох країн у Глухові зустрічають декілька тисяч місцевих жителів, переважна більшість з яких молодь та діти. Усі тримають державні прапори України та Росії, а також плакати “Украина и Россия – всегда вместе!”.

Згідно з програмою автопробігу, у Глухові В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ поспілкуються з ветеранами Великої Вітчизняної Війни, покладуть квіти до пам’ятника загиблим воїнам, відвідають храм Трьох Анастасій, зустрінуться з журналістами та оглянуть виставку ретро-автомобілів.

Також сьогодні у Глухові під головуванням президентів відбудеться засідання з питань розвитку транскордонного співробітництва України та РФ.