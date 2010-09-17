Янукович і Медведєв у Глухові обговорять питання прикордонного співробітництва

Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні у Глухові обговорять питання прикордонного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили сьогодні журналістам після в участі в одному з етапів міжнародного автопробігу, що проходить за маршрутом Санкт-Петербург – Москва - Київ.

«Я хочу сказати, що, звичайно, дороги не можна ремонтувати лише до приїздів президентів. Насамперед необхідно, щоб вони завжди були такими, як ви їх бачили сьогодні», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, висловлюючи своє враження від подорожі.

За словами Президента України, він домовився зі своїм російським колегою не говорити про погане, а виправляти недоліки, тобто відбудовувати дороги.

Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що він та Д.МЕДВЕДЄВ мають дуже серйозні наміри, які реалізуватимуть у внутрішній і зовнішній політиці обох країн.

«А на початок нам потрібно зробити так, щоб наші кордони були якнайбільш комфортними для наших громадян і щоб вони сприяли лише порядку», - зазначив Президент України.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що цього можна буде досягнути завдяки покращенню економічної ситуації в Україні та Росії.

«Ми будемо взаємно доповнювати один одного, допомагати, і від цього буде лише краща економіка, багатші наші народи і сильніша наша держава», - заявив глава держави.

У свою чергу, Президент Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що такі автопробіги і прикордонні зустрічі є реальними символами дружби між Україною і Росією.

«Це насправді намагання наших народів розвиватися разом, жити разом, допомагати один одному. А все, що робиться сьогодні, направлено саме на це», - заявив Президент РФ.

Також, за його словами, «ми насправді сьогодні прокотилися з Віктором Федоровичем на автомобілях, подивилися, як виглядають російські дороги, як виглядають українські дороги – є ще чим зайнятися».

«Тут, у древньому Глухові, ми зустрілися і будемо обговорювати, як нам дружити далі. А для того, щоб дружити, необхідно мати нормальні комунікації. Це не лише дороги, це ще й можливість спокійно перетинати кордон, без нервування, без хамства, без проблем. Тим більше, коли йдеться про такі дружні, братерські народи, як наші», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що після сьогоднішньої зустрічі у Глухові «хотів би забрати Президента України і повернутися в Росію і далі продовжити обговорення питань російсько-українських відносин». «Поговоримо про все: про економіку, про соціальну сферу, про культуру про гуманітарне співробітництво. Просто будемо говорити про те, як зробити життя наших людей краще», - зазначив Президент РФ.