Янукович хоче прискорити процес демаркації українсько-російського кордону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ставить питання про активізацію процесу демаркації українсько-російського кордону з метою завершення облаштування транспортних переходів між двома державами до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та зимової Олімпіади у Сочі 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання з питань розвитку транскордонного співробітництва України та Російської Федерації, яке пройшло сьогодні у Глухові Сумської області під головуванням лідерів двох країн.

«Ми практично вже підходимо до процесу демаркації (українсько-російського кордону – УНІАН), і буде правильно, якщо ми визначимося з питанням транспортних переходів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це питання набуває особливої актуальності у процесі підготовки до Євро-2012 і зимової Олімпіади у російському Сочі у 2014 році.

Президент України також сказав, що задля реалізації таких планів уже сьогодні необхідно відпрацювати відповідну програму. «Я думаю, це стане основою, яка, за великим рахунком, стане чинником розвитку євразійських транспортних коридорів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.