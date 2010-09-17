ГОЛОВНЕ на 17 вересня

Основні події сьогоднішнього дня



Міжнародні відносини



Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні у Глухові обговорять питання прикордонного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили сьогодні журналістам після в участі в одному з етапів міжнародного автопробігу, що проходить за маршрутом Санкт-Петербург – Москва - Київ.

«Я хочу сказати, що, звичайно, дороги не можна ремонтувати лише до приїздів президентів. Насамперед необхідно, щоб вони завжди були такими, як ви їх бачили сьогодні», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, висловлюючи своє враження від подорожі.

За словами Президента України, він домовився зі своїм російським колегою не говорити про погане, а виправляти недоліки, тобто відбудовувати дороги.

Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що він та Д.МЕДВЕДЄВ мають дуже серйозні наміри, які реалізуватимуть у внутрішній і зовнішній політиці обох країн.

«А на початок нам потрібно зробити так, щоб наші кордони були якнайбільш комфортними для наших громадян і щоб вони сприяли лише порядку», - зазначив Президент України.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що цього можна буде досягнути завдяки покращенню економічної ситуації в Україні та Росії.

«Ми будемо взаємно доповнювати один одного, допомагати, і від цього буде лише краща економіка, багатші наші народи і сильніша наша держава», - заявив глава держави.

У свою чергу, Президент Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що такі автопробіги і прикордонні зустрічі є реальними символами дружби між Україною і Росією.

«Це насправді намагання наших народів розвиватися разом, жити разом, допомагати один одному. А все, що робиться сьогодні, направлено саме на це», - заявив Президент РФ.

Також, за його словами, «ми насправді сьогодні прокотилися з Віктором Федоровичем на автомобілях, подивилися, як виглядають російські дороги, як виглядають українські дороги – є ще чим зайнятися».

«Тут, у древньому Глухові, ми зустрілися і будемо обговорювати, як нам дружити далі. А для того, щоб дружити, необхідно мати нормальні комунікації. Це не лише дороги, це ще й можливість спокійно перетинати кордон, без нервування, без хамства, без проблем. Тим більше, коли йдеться про такі дружні, братерські народи, як наші», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що після сьогоднішньої зустрічі у Глухові «хотів би забрати Президента України і повернутися в Росію і далі продовжити обговорення питань російсько-українських відносин». «Поговоримо про все: про економіку, про соціальну сферу, про культуру про гуманітарне співробітництво. Просто будемо говорити про те, як зробити життя наших людей краще», - зазначив Президент РФ.

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Україна пропонує Росії просте рішення щодо Керч-Єнікальського каналу, яке дозволить спільно його використовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО за підсумками переговорів з керівником МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Ми запропонували у договорі, де буде визначений кордон, чітко зафіксувати, що ми спільно експлуатуємо канал на паритетних засадах, а також, що прохід будь-яких іноземних військових, спеціальних суден можливий лише з відома обох сторін», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, таким чином виключається можливість заходу в територіальні води України і РФ, в Азовське море іноземних суден військового призначення без згоди двох країн одночасно.

«У нашому розумінні такий договір повинен бути комплексним, то він, по суті, знімає всі занепокоєності, але поки нам не вдалося переконати наших російських партнерів, що такий підхід є найбільш ефективним з погляду обох сторін», - сказав К.ГРИЩЕНКО і додав, що пошук прийнятного рішення буде продовжений.

Він підкреслив, що рішення, яке пропонує Україна, найбільш просте, зрозуміле і не вимагає «дуже великої креативності».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Україна продовжує наполягати на своєму підході визначення кордону.

Він нагадав, що українська сторона вважає, що між УРСР і РРФСР у Радянському союзі існувала лінія розмежування, позначена на картах, і по ній треба проводити державний кордон.

Він додав, що такий принцип був обраний при визначенні сухопутного кордону.

«Ми виходимо з того, що нам не треба відходити від цього принципу. Він дуже простій, зрозумілий і легко реалізується», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу С.ЛАВРОВ додав, що сторони домовилися продовжувати шукати компромісне рішення.

Він зазначив, що кордони позначалися не для визначення адміністративних меж, а для того, щоб зручніше було вести господарську діяльність в цій акваторії.

«Українська сторона вважає інакше. Але, по суті, у нас особливих розбіжностей з Україною немає. Наші позиції з обох сторін полягають у тому, щоб обидві країни вільно користувалися Керч-Єнікальським каналом і щоб обидві країни спільно розробляли свої проекти інфраструктурні і економічні», - сказав він.

За словами С.ЛАВРОВА, Росія запропонувала три варіанти рішення, які спираються на існуючі прецеденти.

Він висловив упевненість, що буде знайдене рішення, яке влаштує обидві сторони.

Довідка УНІАН. Україна і Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила посередині, між їх берегами. У цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон посередині судноплавного фарватеру.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ставить питання про активізацію процесу демаркації українсько-російського кордону з метою завершення облаштування транспортних переходів між двома державами до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та зимової Олімпіади у Сочі 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання з питань розвитку транскордонного співробітництва України та Російської Федерації, яке пройшло сьогодні у Глухові Сумської області під головуванням лідерів двох країн.

«Ми практично вже підходимо до процесу демаркації (українсько-російського кордону – УНІАН), і буде правильно, якщо ми визначимося з питанням транспортних переходів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це питання набуває особливої актуальності у процесі підготовки до Євро-2012 і зимової Олімпіади у російському Сочі у 2014 році.

Президент України також сказав, що задля реалізації таких планів уже сьогодні необхідно відпрацювати відповідну програму. «Я думаю, це стане основою, яка, за великим рахунком, стане чинником розвитку євразійських транспортних коридорів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Політика



Лідер БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про дзвінок невідомої людини з погрозами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй телефонував невідомий чоловік, який російською мовою наголосив, «що вона ще пожалкує про свою поїздку до Брюсселя та про Резолюцію, яку було ухвалено Асамблеєю Європейської народної партії».

«Щойно я отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який російською мовою наголосив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном. Ця людина заявила, що я буду довго згадувати поїздку до Брюсселю і жалкуватиму, що Європейська народна партія ухвалила Резолюцію на замовлення з жорсткою критикою ЯНУКОВИЧА. Він ще заявив, що я, цитую, «буду харкати кров‘ю», що розплатою за це буде арешт Олександра ТУРЧИНОВА і що це тільки початок”, - розповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

Цей чоловік, за її словами, також порадив “наступного разу дуже сильно подумати перед тим, як щось подібне робити».

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що погоджується з комуністом Леонідом ГРАЧЕМ, який нещодавно заявив про те, що «в Україні розпочався 37-й рік».

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Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі, а також забезпечення чесних виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що останні події навколо місцевих виборів дозволяють їй говорити, що виборів в Україні не буде, а лише «підконтрольна Центральна виборча комісія» освятить протоколи, які будуть сфальсифіковані представниками більшості територіальних виборчих комісій.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, партія “Батьківщина” вимагає від В.ЯНУКОВИЧА особистої зустрічі для того, аби лідери партії безпосередньо могли розповісти про ситуацію з виборами і надати відповідні документи, у тому числі щодо неправомірних рішень Мін’юсту, Центральної виборчої комісії тощо.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо В.ЯНУКОВИЧ відмовиться від такої зустрічі, це буде свідченням того, що він є головним ідеологом руйнації виборчого процесу і безпосередньо очолює цей процес.

Фінанси



Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.



Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.



За її словами, проект Податкового кодексу може бути внесено до Верховної Ради наступного тижня, проте на сьогодні його необхідно доопрацювати.



«Робота триває. Я вважаю, що його (проект Податкового кодексу - УНІАН) ще потрібно почистити. Це пов`язано перш за все з процедурами адміністрування, захистом прав платників податків”, - сказала І.АКІМОВА.



За її словами, всі правила оподаткування, зокрема всі довідки і база розрахунків, мають бути закладені в законі.



“Не можна залишати частину для вирішення Кабінетом міністрів, тому що за Конституцією податок, його розрахунок і адміністрування визначаються лише законом», - зазначила заступник глави Адміністрації Президента.



Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.



23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.



З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.



ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.



3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.



3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.



7 вересня Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

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В Україні планується заборонити виробництво продукції з давальницької сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Давальницька сировина буде взагалі заборонена до ввезення в Україну. Який сенс в давальницькій сировині. Давальницької сировини не буде», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр зазначив, що така норма буде передбачена в Митному кодексі до кінця року. Він також сказав, що роботу з давальницькою сировиною, в першу чергу, необхідно відмінити при виробництві в галузях сільського господарства. Б.КОЛЕСНІКОВ, зокрема, уточнив, що давальницька сировина використовується при виробництві деяких ковбасних виробів, і в результаті якість продукції є незадовільною.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в січні-червні 2010 р. до України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 002,1 млн. дол., що на 33,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-червня минулого року на 68,1% і становив 1 млрд. 741 млн. дол.

За 2009 рік до України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 року становив 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.

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Україна закрила книгу заявок на суверенні п`ятирічні і десятирічні євробонди на загальну суму 2 млрд. доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в банківських колах.

За словами співрозмовника агентства, велику частину випуску складуть десятирічні папери.

Вранці в четвер Україна встановила орієнтир прибутковості п`яти- і десятирічних доларових єврооблігацій в районі 6,875% і 7,875% відповідно, відкривши книгу заявок, повідомив він.

Як відомо, усередині травня Мінфін вибрав синдикат банків JP Morgan, Morgan Stanley і російський ВТБ лід-менеджерами зовнішньої держпозики у 2010 році.

У середу джерело в банківських колах повідомило журналістам, що Україна планує повернутися цього або наступного тижня до розміщення випуску єврооблігацій, який був відкладений після роад-шоу в липні через зависоку прогнозовану прибутковість.

Мінфін збирався в третьому кварталі 2010 року позичувати на міжнародних ринках капіталу суму, еквівалентну 16 млрд. гривень, або близько 2 млрд. доларів, шляхом випуску десятилітніх облігацій зовнішньої державної позики.

Проте після проведеного в першій половині липня роад-шоу влада повідомила про рішення відкласти розміщення десятирічних єврооблігацій через несприятливу ринкову кон`юнктуру, сподіваючись на інші джерела фінансування, в першу чергу - на кредит Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, востаннє Україна виходила на ринок у 2007 році, розмістивши п`ятирічні бонди на 500 млрд. доларів із купоном 6,385% річних.

У 2008 році після роад-шоу на індикативний обсяг у кілька сотень мільйонів доларів влада відмовилася залучати ресурси, які різко подорожчали через глобальну кризу.

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Національний банк України (НБУ) відзначає прискорення зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у серпні 2010 року до 2% в річному виразі у порівнянні з 1,4% у липні ц.р. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

При цьому в НБУ відзначають, що серпневий показник залишається одним з найнижчих в поточному році.

Зростання ІВБГ за січень-серпень 2010 року склало 5,8% в порівнянні з 6,5% за перші 7 місяців ц.р.

У Нацбанку відзначають, що негативний вплив на приріст ІВБГ мав зниження обсягів сільськогосподарського виробництва унаслідок несприятливих погодних умов.

З іншого боку, аномально висока температура повітря зумовила збільшення

споживання електроенергії (її виробництво в річному вимірюванні збільшилося з 3,8% в липні до 13,8% в серпні) і продукції харчової промисловості. Завдяки прискоренню зростання виробництва безалкогольних напоїв, внесок харчової промисловості в приріст промислового виробництва збільшився з 0,9 п.п. у липні до 1,6 п.п. у серпні.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які складають більше 40% ВВП.

Державний комітет статистики України публікує поквартальну інформацію про зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).

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З початку вересня надходження іноземної валюти до України від нерезидентів перевищують перекази на їх користь. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

«При цьому на міжбанківському валютному ринку зберігається чистий попит на іноземну валюту. Враховуючи те, що, переважно, він має сезонний характер, Національний банк України підтримує пропозицію іноземної валюти, здійснюючи інтервенції з її продажу», - йдеться у повідомленні НБУ.

Котирування гривні з початку місяця знизилися щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на 0,52%, до 7,9281 грн./дол., а на готівковому по операціях з продажу доларів - на 0,49%, до 7,9428 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США з початку вересня знизився на 0,42% - до 7,9192 грн./дол., а щодо євро - на 3,41%, до 10,3567 грн./євро. Щодо російського рубля гривня зміцнилася на 0,74% - до 2,5527 грн./10 рублів.

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У Міжнародному валютному фонді вважають, що економіка України вже відновилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР під час міжнародного фінансового форуму сьогодні в Києві.

При цьому він підкреслив, що не слід зупинятися на досягнутому.

У МВФ відзначають кілька пріоритетних напрямів, які сприятимуть поліпшенню економічної ситуації. Серед них зниження бюджетного дефіциту, а також зниження рівня співвідношення державного боргу і ВВП. За інформацією МВФ, цей показник в 2008 році був на рівні 20%, в 2009-му – 32-34%, і очікується, що в 2010-у він становитиме 40-41%.

“Це не великий борг, але вже і не такий, як був”, - сказав М.АЛЬЄР.

Серед чинників поліпшення економічної ситуації він назвав відновлення і розвиток банківського сектора, зокрема його кредитної складової, а також монетарну політику і валютний курс.

Серед іншого М.АЛЬЄР повідомив, що згідно з домовленостями у рамках співпраці МВФ і України уряд до кінця поточного року має завершити рекапіталізацію банків.

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Проект Податкового кодексу не міститиме норм, що обмежують або забороняють ввезення до України товарів «секонд-хенду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу.

Він відзначив, що такі норми буде передбачено к Митному кодексі до кінця поточного року.

«Податковий кодекс регулює податки, а ввозити або не ввозити «секонд-хенд» - це Митний кодекс. Ніякого пункту в Податковому кодексі про ввезення або вивезення «секонд-хенду», природно, бути не може. Це розробка для Митного кодексу», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня п.р. під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, зокрема, сказав, що уряд має намір ввести десятирічне пільгове оподаткування для підприємств легкої промисловості, щоб забезпечити їх продукцією внутрішній ринок і припинити ввезення до країни "секонд-хенду".

17 вересня на брифінгу міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що уряд продовжує роботу над механізмом щодо обмеження ввезення “секонд-хенду”.

Нагадаємо, що Б.КОЛЕСНІКОВ разом з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ і першим заступником голови адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ очолюють робочу групу з підготовки остаточної редакції проекту Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. 17 червня п.р. Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу також виступили представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня п.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

17 вересня на своєму засіданні уряд схвалив проект Податкового кодексу.

Банки



Національний банк України зобов`язав керівників банків посилити контроль якості здійснення валютообмінних операцій на готівковому ринку. Про це говориться в телеграмі НБУ №13-121/4822-16106, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Останнім часом почастішали скарги громадян щодо відмови касирів уповноважених банків і пунктів обміну іноземних валют у продажу готівкової іноземної валюти, - йдеться в телеграмі. - Враховуючи значну чутливість валютного ринку України, такі дії можуть стати причиною небажаного попиту на іноземну валюту на готівковому сегменті валютного ринку України, що призведе до необгрунтованого викривлення валютного курсу».

Враховуючи вищезгадане, Нацбанк зобов`язав керівників банків узяти під особистий контроль процедуру своєчасного забезпечення операційних кас і пунктів обміну іноземних валют готівкою для безперешкодного забезпечення потреб населення і проведення всіх операцій.

Крім того, керівництво банків має «систематично здійснювати аналіз руху готівкової іноземної та національної валют у касах і пунктах обміну іноземних валют, контролювати котирування курсів купівлі-продажу готівкових іноземних валют, які встановлюються для власних кас і пунктів, і дотримання цих курсів.

Керівники територіальних управлінь Національного банку України, за розпорядженням головного офісу, повинні оперативно здійснювати системний аналіз валютного ринку і проводити необхідну роботу з керівниками банків щодо забезпечення якісного проведення валютно-обмінних операцій в операційних касах і пунктах обміну іноземних валют. «Особливу увагу приділити скаргам, які надходять від громадян, оперативно реагувати на факти виявлених порушень, і посилити роботу “гарячої лінії” в територіальних управліннях Нацбанку України», - говориться в телеграмі НБУ.

При цьому наголошується, що особиста відповідальність за виконання цього покладається на керівників територіальних управлінь Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) в серпні 2010 року становив 3,835 млрд. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,718 млрд. дол., проданої населенню – 2,116 млрд. дол.

Кримінал



Сьогодні вдень у Дніпропетровську було скоєно замах на відомого бізнесмена Геннадія КОРБАНА.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався о 14.20 у кафе «Паппіроні», розташованому на вулиці Яворницького, 12б (район Центрального парку ім. Шевченка), де перебували Г.КОРБАН та його знайомий.

За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій спрацював під диваном на літньому майданчику, де відпочивали обидва чоловіки. За попередніми даними, внаслідок вибуху один із чоловіків отримав черепно-мозкову травму, інший – опіки. Також постраждали дві дівчини, які проходили поруч.

Потерпілі госпіталізовані, загрози для їхнього життя немає.

За словами керівника Центру громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексія ЩЕРБАТОВА, причини вибуху з’ясовуються, район надзвичайної події перекрито.

За даними джерела у правоохоронних органах, другим потерпілим є дніпропетровський бізнесмен Геннадій АКСЕЛЬРОД.

ПЕК



У Службі безпеки України не виключають завершення найближчим часом розслідування кримінальних справ, порушених проти низки посадовців за незаконну оборудку з розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми найближчим часом завершимо розслідування, а це означає, що почнеться ознайомлення з матеріалами справи», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, наразі не можна дати відповідь, скільки часу обвинувачувані можуть ознайомлюватися з матеріалами справи. Водночас голова СБУ припустив, що цей процес триматиме не менш як місяць-півтора, оскільки в матеріалах справи містяться таємні епізоди, а адвокати обвинувачених, за його словами, на даний час не поспішають отримати дозвіл для доступу до цієї інформації. У зв’язку з цим В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що така позиція сторони захисту обвинувачених на даному етапі є спробою затягнути процес слідства.

Він не виключив, що для запобігання цьому слідство буде змушено або вилучити зі справи матеріали, які становлять державну таємницю, або рекомендувати стороні обвинувачення інших адвокатів.

«Наскільки швидко вони будуть знайомитися зі справою - настільки швидко ми передамо її до суду», - В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом нанесення збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У даній справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК “Нафтобаз України” Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

8 вересня колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ як свідок був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою компанії «РосУкрЕнерго».

Сьогодні, 17 вересня, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що співробітники СБУ розшукують О.ТУРЧИНОВА, тероризуючи його колег і родичів.

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Ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів, і в 2011 році залишиться в середньому на тому самому рівні. Таку заяву в рамках інвестфоруму в Сочі зробив заступник голови "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ, передає РІА «Новости».

Для порівняння, вартість російського палива для Білорусі в 2011 році буде такою ж - близько 250 доларів за тисячу кубометрів залежно від коливань ціни на нафту. При цьому, порівняно з очікуваною середньою ціною в 2010 році (186 доларів), ціна на газ для Мінська зросте на 35 відсотків.

Раніше українська влада не раз заявляла, що ціни на російський газ є дуже високими, і обіцяли добиватися перегляду газової угоди з Росією. За даними прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в першому кварталі країна одержувала паливо з Росії по 330 доларів за тисячу кубометрів і щокварталу ціна підвищувалася приблизно на 25 доларів. Як відзначав М.АЗАРОВ, така угода є "кабальною".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що Україна купує у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».

Раніше український віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО відзначав, що Київ влаштувала б ціна на російське паливо в 240-260 доларів, оскільки у такому разі внутрішні ціни на газ для українців можна було б не підвищувати. Проте, незважаючи на знижку, надану Росією, з 1 серпня тарифи на природний газ для споживачів усередині України було підвищено на 50 відсотків. Крім того, аналогічне підвищення буде проведено в квітні 2011 року. С.ТІГІПКО пояснив підвищення внутрішніх цін на газ вимогами МВФ.

Соцполітика



Рівень безробіття в Україні наступного року буде скорочений на 1-1,5% за методологією Міжнародної організації праці (МОП) - до 7,5-8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра праці і соціальної політики України Костянтин ВАЩЕНКО.

«Після хвилі кризи все ж таки у нас основна хвиля скорочень і проблем, пов`язаних із безробіттям, сьогодні пройшла», - зазначив він.

За словами К.ВАЩЕНКА, на сьогодні, за даним МОП, рівень безробіття в Україні становить 9%.

«Я думаю, що ми на 1-1,5% наступного року поліпшимо ситуацію», - сказав К.ВАЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що основний чинник, що впливає на рівень безробіття, лежить не в соціальній сфері, а в економічній.

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З жовтня в Україні допомога по догляду за дитиною до трирічного віку становитиме 907 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, такі дані надані Міністерством праці та соціальної політики про місячний розмір соціальних виплат сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям за 2009-2010 роки.

Сума 907 грн. – це різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам (розмір допомоги дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць) з жовтня поточного року становитиме 226 грн. 75 коп.

Головне за 17 вересня читати http://economics.unian.net/ukr/detail/60016

(УНІАН)

