Янукович привітав Медведєва з днем народження і вручив подарунок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подарував на день народження своєму російському колезі Дмитрові МЕДВЕДЄВУ модель автомобіля «Побєда» зі спільним фото двох президентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, подарунок був вручений у резиденції президента Російської Федерації "Завідово" у Тверській області.

«Я хочу привітати Вас із ювілеєм. Я Вам телефоном сказав, що у Вас прекрасний вік - золотий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що українські вмільці підготували для Д.МЕДВЕДЄВА спеціальний подарунок, після чого вручив російському президентові модель автомобіля «Побєда» на спеціальній підставці, на якій також встановлена фотографія двох президентів.

По завершенню заяви для преси президенти двох країн сіли в «горбатого» «Запорожця» і поїхали кататися по резиденції, причому В.ЯНУКОВИЧ сидів за кермом, а Д.МЕДВЕДЄВ - на сидінні пасажира.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Д. МЕДВЕДЄВ відзначив 45-річний ювілей.