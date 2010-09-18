Єжель обіцяє, що через п’ять років в Україні постане нова армія з модерним озброєнням

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що за найближчі п’ять років в Україні постане “нова армія, з новим модернізованим озброєнням”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні у Криму по завершенню активної фази чергового етапу комплексу навчань з органами військового управління та військами і силами “Взаємодія – 2010”.

“За найближчі п’ять років ми побачимо нову армію, з новим модернізованим озброєнням. Перед нами стоїть завдання побудувати нові кораблі, створити ракетні комплекси. Таке завдання поставив перед нами Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, і ми його виконаємо”, - цитує міністра прес-служба відомства.

Однак, за словами глави Міноборони, процес модернізації озброєння і військової техніки ЗС України буде поступовим.

“Озброєння і військова техніка мають оновлюватися. Ми це будемо робити поступово”, – зазначив М.ЄЖЕЛЬ.

На запитання журналістів щодо бюджету “Взаємодії - 2010” начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Григорій ПЕДЧЕНКО зазначив, що на весь комплекс навчань, який проводиться майже одночасно на 9 сухопутних і 5 морських полігонах по всій території України, виділено близько 70 мільйонів гривень, з яких майже 42 мільйони гривень витрачено на пальне.

Як повідомляв УНІАН, комплекс навчань з органами військового управління та військами і силами “Взаємодія-2010” проводиться у Збройних силах України відповідно до Плану підготовки на 2010-й навчальний рік у період з 6 вересня по 4 жовтня. Він є своєрідним екзаменом, яким війська і сили звітують про свої можливості виконувати завдання за призначенням.

“Взаємодія-2010” проводиться виключно в інтересах підвищення спроможностей військ і сил діяти у складі міжвидового угруповання на будь-якому потенційно небезпечному напрямку.

Головна мета навчання полягає у відпрацюванні всього спектру питань управління Збройними силами під час ліквідації або нейтралізації кризової ситуації воєнного характеру, починаючи зі стратегічного розгортання і завершуючи веденням оборонних операцій.

Загалом, сценарій проведення “Взаємодії-2010” передбачає виконання великого обсягу практичних дій військ і сил. Всього заплановано провести 55 командно-штабних, тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних навчань. Вони будуть проходити протягом наступних двох тижнів на 9 сухопутних та 5 морських полігонах з виконанням етапів бойових стрільб підрозділів, бойовими стрільбами та пусками ракет з кораблів, літаків і зенітних ракетних комплексів.

Всього до проведення комплексу навчань “Взаємодія-2010” залучено близько 7,5 тисяч військовослужбовців, понад 1200 одиниць озброєння та військової техніки, 31 одиниця літаків і вертольотів, 15 кораблів.