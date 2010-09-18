Генпрокуратура підтвердила факт вибуху на десантному кораблі «Кіровоград»

У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт вибуху на десантному кораблі «Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, начальник військових прокуратур Генпрокуратури Юрій ВІЙТЄВ зазначив, що розслідуванням цього інциденту займається військова прокуратура Південного регіону, однак про подробиці нещасного випадку йому ще не доповідали.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у Міністерстві оборони України, учора під час проведення бойових стрільб по наземним цілям, що проходили на кримському полігоні «Опук» в рамках активної фази військових навчань “Взаємодія-2010”, внаслідок вибуху на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” Військово-Морських Сил Збройних сил України двох артилерійських боєприпасів важкі поранення отримали чотири військовослужбовці зі складу екіпажу.