Два дніпропетровських бізнесмена постраждали від саморобного вибухового пристрою

У Дніпропетровську в кафе «Паппіроні», в якому внаслідок вибуху вчора постраждало двоє бізнесменів, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

„Внаслідок вибуху постраждало двоє відвідувачів, яких з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Руйнувань внаслідок вибуху немає, пошкоджено одне крісло. Правоохоронними органами проводиться розслідування”, - повідомляє прес-служба МНС.

Як повідомляв УНІАН, вдень 17 вересня у Дніпропетровську було скоєно замах на відомого бізнесмена Геннадія КОРБАНА.

Інцидент стався о 14.20 у кафе «Паппіроні», розташованому на вулиці Яворницького, 12б (район Центрального парку ім. Шевченка), де перебували Г.КОРБАН та його знайомий, за даними джерела у правоохоронних органах, дніпропетровський бізнесмен Геннадій АКСЕЛЬРОД.

За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій спрацював під диваном на літньому майданчику, де відпочивали обидва чоловіки. За попередніми даними, внаслідок вибуху один із чоловіків отримав черепно-мозкову травму, інший – опіки. Також постраждали дві дівчини, які проходили поруч.

За фактом вибуху в кафе слідчим відділом Жовтневого райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції порушено кримінальну справа за ст. ст. 15, 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (замах на скоєння умисного вбивства).